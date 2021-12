Russische online reus Wildberries stapt Groot-Brittannië in

E-tailer Wildberries breidt de voetafdruk snel uit. De Russische online reus heeft namelijk een webshop geopend in Groot-Brittannië, zo is te lezen in een persbericht. Hierdoor tikt het bedrijf 19 landen aan waarin het actief is.

Britse klanten kunnen terecht op uk.wildberries.ru, maar ook in de gespecialiseerde apps voor iOs en Android. Deze apps zijn beschikbaar in het Engels en Russisch. Op de website krijgen de Britten toegang tot 5,5 miljoen producten van 164.000 verschillende merken zo is te lezen in het persbericht.

Wildberries is een zeer bekende e-tailer in Rusland. Het platform biedt naast kleding en schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen ook accessoires, beauty producten, speelgoed, elektronica, boeken en huishouditems aan. Het bedrijf wil in de toekomst nog meer producten toevoegen aan het assortiment.