Safilo Group: netto-omzet groeit, gestimuleerd door Europa en Azië-Pacific

De netto-omzet van de brillenfabrikant Safilo in het eerste kwartaal van 2025 bedroeg 285,8 miljoen euro, een stijging van 2,2 procent bij constante wisselkoersen in het eerste kwartaal.

De raad van bestuur van Safilo Group spa heeft op 7 mei in Padua de belangrijkste prestatie-indicatoren over de eerste drie maanden van 2025 beoordeeld en goedgekeurd. De brutowinstmarge bedraagt 60,5 procent, een stijging van 50 basispunten ten opzichte van 60,0 procent. De aangepaste ebitda-marge bedraagt 12,0 procent, een stijging van 50 basispunten ten opzichte van 11,5 procent. De brutowinst in het eerste kwartaal van 2025 bedroeg 173,0 miljoen euro, een stijging van 4,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024.

De vrije kasstroom bedraagt 14,4 miljoen euro, vergeleken met 1,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De netto schuld bedraagt 68,4 miljoen euro eind maart (was 82,7 miljoen euro eind december 2024).

Noord-Amerika bevestigt de positieve signalen van herstel die eind 2024 werden waargenomen

“2025 is bemoedigend van start gegaan, met name in januari, toen Noord-Amerika de positieve signalen van herstel bevestigde die eind 2024 werden waargenomen. In de loop van het kwartaal is de onzekerheid echter toegenomen, waarbij de toenemende geopolitieke spanningen het consumenten vertrouwen begonnen te beïnvloeden”, aldus Angelo Trocchia, algemeen directeur van Safilo, in een toelichting.

“In deze complexe context hebben we het eerste kwartaal afgesloten met solide resultaten. Europa is de markt gebleken waar innovatie en klantgerichtheid het meest effectief samengingen, wat een brede groei onder merken en markten ondersteunde. In Noord-Amerika hebben we, ondanks een nog steeds heterogeen scenario, een gematigde verbetering gezien, ondersteund door de sportproducten van Smith en de veerkracht van de brillenmonturen”, voegde de algemeen directeur eraan toe.

“In een voortdurend veranderende tariefomgeving hanteren we een voorzichtige en flexibele aanpak, waarbij we de huidige uitdagingen omzetten in kansen om de diversificatie van onze toeleveringsketen te versnellen”, benadrukte Trocchia.

De omzet van de belangrijkste merken in de portefeuille

De omzetontwikkeling was positief voor de meeste merken in de portefeuille. Smith heeft zijn leidende positie in de Noord-Amerikaanse markt voor skihelmen en -brillen verder versterkt. De merken Carrera en David Beckham hebben het momentum dat in de loop van 2024 is ontstaan, geconsolideerd. Het kwartaal stond ook in het teken van groei voor het merk Polaroid, in navolging van het herstel in het vierde kwartaal van 2024, en voor de belangrijkste licentiemerken, van Tommy Hilfiger en Carolina Herrera tot Boss, Hugo en Marc Jacobs”, aldus het bedrijf in het persbericht.

De omzet per geografisch gebied

In het eerste kwartaal werd de prestatie per geografisch gebied gestimuleerd door de vooruitgang in Europa en Azië-Pacific, waaraan een herstel van de Noord-Amerikaanse markt werd toegevoegd.

In Noord-Amerika bedroeg de omzet in het eerste kwartaal van 2025 118,8 miljoen euro, een stijging van 1 procent bij constante wisselkoersen en 3,8 procent bij actuele wisselkoersen. In Europa bedroeg de omzet in het eerste kwartaal van 2025 128,9 miljoen euro, een stijging van 2,8 procent bij constante wisselkoersen en 2,9 procent bij actuele wisselkoersen.

“De context bleef bijzonder dynamisch in Frankrijk en de Oost-Europese landen, waar de groep het klantenbestand bleef uitbreiden en de productiviteit bij de reeds actieve accounts verhoogde”, aldus het management.

In Azië en de Pacific regio bedroeg de omzet in het eerste kwartaal 14,4 miljoen euro, een stijging van 18,5 procent bij constante wisselkoersen en 21,2 procent bij actuele wisselkoersen.

In de rest van de wereld bedroeg de omzet in het eerste kwartaal 23,7 miljoen euro, een daling van 2,9 procent bij constante wisselkoersen en 7,4 procent bij actuele wisselkoersen. Het gebied had met name te lijden onder de zwakte van de Indiase en de Mexicaanse markt, terwijl de omzetontwikkeling positief was in de markten in het Midden-Oosten en in Brazilië.