  Saks Global: Miljoenenschuld aan Chanel, Kering, LVMH en meer

Saks Global: Miljoenenschuld aan Chanel, Kering, LVMH en meer

Maandenlang was het naderende faillissement van Saks Global onderwerp van speculatie door insiders uit de sector. Die vermoedens werden woensdag bevestigd toen de Amerikaanse retailgigant officieel uitstel van betaling aanvroeg bij een rechtbank in Texas. Uit de daar ingediende documenten blijkt de omvang van de financiële uitdagingen van het bedrijf.

In de aanvraag schat Saks Global de schulden op een tot tien miljard dollar, met een aantal schuldeisers tussen de 10.001 en 25.000. Het faillissement zorgt ongetwijfeld voor onzekerheid bij kleinere merken die partner zijn van de retailers van de groep. Daarnaast heeft Saks ook aanzienlijke schulden bij grote spelers in de mode- en beauty-industrie.

Het bedrijf moest in de rechtbankdocumenten de dertig schuldeisers met de grootste vorderingen vermelden. Dit zijn de gedupeerden in de mode-industrie:

    Chanel: 136 miljoen dollar
    Kering: 59,9 miljoen dollar
    Rosen-X: 41,4 miljoen dollar
    Capri Holdings: 33,3 miljoen dollar
    Mayhoola: 33,2 miljoen dollar
    Richemont: 30 miljoen dollar
    Ermenegildo Zegna: 26,3 miljoen dollar
    LVMH: 26 miljoen dollar
    Akris: 23,1 miljoen dollar
    Christian Louboutin: 21,6 miljoen dollar
    Brunello Cucinelli: 21,3 miljoen dollar
    G-III Apparel Group: 16,7 miljoen dollar
    Puig Brands: twaalf miljoen dollar
    David Yurman: 11,5 miljoen dollar
    B.H. Multi Com: 11,2 miljoen dollar
    S Rothschild and Company: 10,8 miljoen dollar
    Giorgio Armani: 10,8 miljoen dollar
    Roberto Coin: 9,8 miljoen dollar
    Sisley: 9,6 miljoen dollar
    Burberry Group: 9,5 miljoen dollar
    Centric Brands: 9,2 miljoen dollar
    Vince Holding Corp.: negen miljoen dollar

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.

