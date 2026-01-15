Saks Global: Miljoenenschuld aan Chanel, Kering, LVMH en meer

Maandenlang was het naderende faillissement van Saks Global onderwerp van speculatie door insiders uit de sector. Die vermoedens werden woensdag bevestigd toen de Amerikaanse retailgigant officieel uitstel van betaling aanvroeg bij een rechtbank in Texas. Uit de daar ingediende documenten blijkt de omvang van de financiële uitdagingen van het bedrijf.

In de aanvraag schat Saks Global de schulden op een tot tien miljard dollar, met een aantal schuldeisers tussen de 10.001 en 25.000. Het faillissement zorgt ongetwijfeld voor onzekerheid bij kleinere merken die partner zijn van de retailers van de groep. Daarnaast heeft Saks ook aanzienlijke schulden bij grote spelers in de mode- en beauty-industrie.

Het bedrijf moest in de rechtbankdocumenten de dertig schuldeisers met de grootste vorderingen vermelden. Dit zijn de gedupeerden in de mode-industrie:

Chanel: 136 miljoen dollar

Kering: 59,9 miljoen dollar

Rosen-X: 41,4 miljoen dollar

Capri Holdings: 33,3 miljoen dollar

Mayhoola: 33,2 miljoen dollar

Richemont: 30 miljoen dollar

Ermenegildo Zegna: 26,3 miljoen dollar

LVMH: 26 miljoen dollar

Akris: 23,1 miljoen dollar

Christian Louboutin: 21,6 miljoen dollar

Brunello Cucinelli: 21,3 miljoen dollar

G-III Apparel Group: 16,7 miljoen dollar

Puig Brands: twaalf miljoen dollar

David Yurman: 11,5 miljoen dollar

B.H. Multi Com: 11,2 miljoen dollar

S Rothschild and Company: 10,8 miljoen dollar

Giorgio Armani: 10,8 miljoen dollar

Roberto Coin: 9,8 miljoen dollar

Sisley: 9,6 miljoen dollar

Burberry Group: 9,5 miljoen dollar

Centric Brands: 9,2 miljoen dollar

Vince Holding Corp.: negen miljoen dollar