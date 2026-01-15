Saks Global: Miljoenenschuld aan Chanel, Kering, LVMH en meer
Maandenlang was het naderende faillissement van Saks Global onderwerp van speculatie door insiders uit de sector. Die vermoedens werden woensdag bevestigd toen de Amerikaanse retailgigant officieel uitstel van betaling aanvroeg bij een rechtbank in Texas. Uit de daar ingediende documenten blijkt de omvang van de financiële uitdagingen van het bedrijf.
In de aanvraag schat Saks Global de schulden op een tot tien miljard dollar, met een aantal schuldeisers tussen de 10.001 en 25.000. Het faillissement zorgt ongetwijfeld voor onzekerheid bij kleinere merken die partner zijn van de retailers van de groep. Daarnaast heeft Saks ook aanzienlijke schulden bij grote spelers in de mode- en beauty-industrie.
Het bedrijf moest in de rechtbankdocumenten de dertig schuldeisers met de grootste vorderingen vermelden. Dit zijn de gedupeerden in de mode-industrie:
- Chanel: 136 miljoen dollar
- Kering: 59,9 miljoen dollar
- Rosen-X: 41,4 miljoen dollar
- Capri Holdings: 33,3 miljoen dollar
- Mayhoola: 33,2 miljoen dollar
- Richemont: 30 miljoen dollar
- Ermenegildo Zegna: 26,3 miljoen dollar
- LVMH: 26 miljoen dollar
- Akris: 23,1 miljoen dollar
- Christian Louboutin: 21,6 miljoen dollar
- Brunello Cucinelli: 21,3 miljoen dollar
- G-III Apparel Group: 16,7 miljoen dollar
- Puig Brands: twaalf miljoen dollar
- David Yurman: 11,5 miljoen dollar
- B.H. Multi Com: 11,2 miljoen dollar
- S Rothschild and Company: 10,8 miljoen dollar
- Giorgio Armani: 10,8 miljoen dollar
- Roberto Coin: 9,8 miljoen dollar
- Sisley: 9,6 miljoen dollar
- Burberry Group: 9,5 miljoen dollar
- Centric Brands: 9,2 miljoen dollar
- Vince Holding Corp.: negen miljoen dollar
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
