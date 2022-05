Nederlands sales agentschap Navy Agency houdt op te bestaan, zo blijkt uit een e-mail van het bedrijf.

“De veranderingen van de afgelopen twee jaar hebben gezorgd dat we opnieuw naar onze situatie en toekomst hebben gekeken,” zo is er te lezen in het bericht. “We werden super flexibel met onze showrooms, paste ons aan aan de nomadische manier van werken en verloren merken die we hebben opgebouwd in onze markt. Het leidde tot de vraag: “Wat is het dat we nu willen doen na zoveel jaar in de mode?” Het antwoord is: dat weten we nog niet - maar we willen nieuwe opties ontdekken en onze horizon verbreden,” aldus het bericht.

Navy Agency had diverse merken in het portfolio zitten waaronder Sporty & Rich, Suicoke, Aries Arise, Olaf Hussein, Drole de Monsieur en Aspesi.

Editor's Note: Dit bericht is na publicatie aangepast. Eerder werd geschreven dat Navy Agency een pr-bureau is. Dat is onjuist. Correct is: Navy Agency is een sales agentschap.