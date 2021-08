Salesforce: Online retail groeit in Nederland sneller dan waar ook ter wereld

E-commerce groeit in Nederland nog steeds hard - harder zelfs dan waar ook ter wereld, zo blijkt uit een rapport van het internationale CRM-platform Salesforce. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de omzet van online verkopen 28 procent hoger dan een jaar eerder. Het wereldwijde gemiddelde lag op 3 procent. In meerdere landen daalde de omzet zelfs, zoals in België, waar een afname van 15 procent werd gemeten.

Het afgelopen jaar zag de online retail in Nederland elk kwartaal een groei van tussen de 45 en 140 procent. De groei houdt dus aan, al wordt deze wel minder sterk. Nederland is eveneens het land met de hoogste conversieratio: gingen wereldwijd 2,4 procent van de bezoekers op webwinkels over tot aankoop, in Nederland was dat 3,5 procent. Opvallend is dat in Nederland het gemiddelde orderbedrag wel laag ligt: op ongeveer vijftig euro, tegenover 76 euro wereldwijd.

Nederlanders zaten het afgelopen jaar in het algemeen relatief veel achter een scherm. Waar het digitale verkeer wereldwijd toenam met 8 procent, was dat in Nederland 11 procent. Nederlanders spenderen vooral veel tijd op hun mobiele telefoons: 67 procent van het online verkeer vindt daar plaats, gevolgd door desktops (23 procent) en tablets (10 procent). 58 procent van de online orders verloopt ook via een telefoon. 31 procent van de online aankopen worden via een desktop gedaan.