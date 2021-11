Salvatore Ferragamo buigt verlies om in winst

Salvatore Ferragamo Group heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar het verlies van vorig jaar om weten te buigen in winst. Het bedrijf behaalde een winst van 40 miljoen euro terwijl in het voorgaande boekjaar in de eerste negen maanden nog een verlies werd genoteerd van 96 miljoen euro.

Het financiële verslag van Salvatore Ferragamo Group ziet er voor de rest ook rooskleurig uit. Het bedrijf heeft namelijk een omzet behaald van 785 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. Dit deed het bedrijf dankzij een omzetgroei van 33,9 procent.

De grootste omzetgroei in vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar, werd behaald in Noord-Amerika. Daar steeg de omzet met 85,1 procent. Centraal- en Zuid-Amerika volgen gezamenlijk met een groei van 59,3 procent. In de Asia Pacific regio behaalde Salvatore Ferragamo Group een toename van 22,7 procent, met het vasteland van China dat een groei van 22,6 procent zag. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) werd een groei behaald van 16,8 procent, aldus het financiële verslag. De Japanse markt zag een herstel van 4,9 procent.