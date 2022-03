Salvatore Ferragamo S.p.A. schrijft weer zwarte cijfers in boekjaar 2021

Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het boekjaar 2021 het eerdere verlies omgebogen naar een winst. Het bedrijf behaalde in het boekjaar een nettowinst van 81 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

Het nettoresultaat van Salvatore Ferragamo S.p.A. verbeterde in het boekjaar met 153 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. In het boekjaar 2020 behaalde het bedrijf nog een nettoverlies van 81 miljoen euro. Niet alleen het nettoresultaat verbeterde, ook de omzet steeg. Het bedrijf behaalde een omzet van ruim 1,1 miljard euro dankzij een stijging van 29,5 procent.

Salvatore Ferragamo S.p.A. behaalde in het boekjaar de meeste omzet in de regio Asia Pacific. De regio was goed voor 436,2 miljoen euro door een stijging van 17,3 procent. Als tweede belangrijkste markt staat Noord-Amerika met een omzet van 323,5 miljoen euro. In de regio steeg de omzet met 71,5 procent in het boekjaar. Thuisbasis Europa was goed voor 217 miljoen euro dankzij een groei van 21,2 procent. Japan was op zichzelf goed voor 90,1 miljoen euro dankzij een toename van 3,7 procent en Centraal- en Zuid-Amerika samen leverden een omzet van 68,5 miljoen euro op.

Wanneer de omzet wordt opgesplitst in de categorieën waarin de groep actief is, dan staat lederen goederen bovenaan. De verkoop van lederen goederen was in het boekjaar goed voor 495,6 miljoen euro. Schoenen volgen op de tweede plaats met een omzet van 486 miljoen euro. De verkoop van kleding brengt al een stuk minder op, namelijk 70 miljoen euro en accessoires zijn goed voor 69,2 miljoen euro.

De meeste omzet van Salvatore Ferragamo S.p.A. kwam in het boekjaar uit de eigen retail. Met een omzet van 829,5 miljoen euro is de tak goed voor 73 procent van de totale omzet van de groep. In de wholesale werd een omzet van 295 miljoen euro behaald.