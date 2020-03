Salvatore Ferragamo S.p.A. ziet omzet en netto inkomen stijgen in boekjaar 2019

Het Italiaanse Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het boekjaar 2019 de omzet met 2,3 procent weten op te voeren, zo is te lezen in het jaarverslag. Het netto inkomen kwam 1,7 procent hoger uit dan een jaar eerder op een niveau van 92 miljoen euro.

De omzet kwam aan het einde van de financiële periode neer op 1,3 miljard euro. Schoenen blijven voor de Italiaanse groep de grootste productcategorie. Footwear maakt namelijk 41,8 procent van de totale omzet op. De categorie noteerde een omzetgroei van 3,8 procent in het afgelopen boekjaar waardoor de omzet neerkwam op 575 miljoen euro. Leren goederen volgen na schoenen als de grootste categorie met een omzet van 540 miljoen euro door een stijging van 2,8 procent. Accessoires behaalde een kleine omzetstijging van 3,2 procent, maar kleding en parfum zagen een daling van respectievelijk 4 en 8 procent.

Salvatore Ferragamo S.p.A. kreeg in Japan te maken met een kleine omzetdaling, maar zag in alle andere regio’s waar het aanwezig is een omzetstijging. Europa noteerde de hoogste toename, namelijk 5,3 procent. Europa is echter niet de grootste afzetmarkt als gekeken wordt naar de behaalde omzet - dat is Asia Pacific met een omzet van 511 miljoen euro.