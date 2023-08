Salvatore Ferragamo S.p.A. ziet omzet en winst teruglopen in H1

Italiaans modebedrijf Salvatore Ferragamo S.p.A. heeft in het eerste halfjaar van het boekjaar de omzet én de winst zien teruglopen. Het bedrijf schrijft dit toe aan de ‘investeringen in strategische prioriteiten’, zo is te lezen in het financiële verslag.

De omzet liep met 4,8 procent terug naar een bedrag van 600 miljoen euro. Salvatore Ferragamo S.p.A. meldt dat dit te maken heeft met de versnelling van de ‘creatieve transitie’ en de optimalisatie van de wholesale en retail netwerken. Zo stelde Salvatore Ferragamo eerder in 2022 Maximilian Davis aan als nieuwe creatief directeur. Hier worden nu de eerste resultaten van gezien, aldus het bedrijf in het verslag.

Het operationeel resultaat nam af met 50,8 procent waardoor het neer kwam op 47 miljoen euro. Deze daling schrijft Salvatore Ferragamo S.p.A. toe aan hogere investeringen, onder andere in communicatie zoals marketing. Deze investeringen waren gepland, zo benadrukt het Italiaanse bedrijf.

Ook de nettowinst van het bedrijf liep flink terug. Door een afname van 65,4 procent kwam dit neer op 21 miljoen euro.