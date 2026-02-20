Samen bouwen aan de toekomst: Inzichten uit New Balance’s Global Town Hall 2026

Strategie, cultuur en innovatie kwamen samen tijdens de meest recente Global Town Hall van New Balance. Met meer dan 1.400 medewerkers aanwezig in The TRACK at New Balance en duizenden anderen via 19 wereldwijde kijklocaties, diende de jaarlijkse bijeenkomst zowel als prestatiebeoordeling als toekomstgerichte blauwdruk. Voor het onafhankelijke sportswearlabel was de boodschap helder: duurzame groei begint van binnenuit.

In een LinkedIn-bericht na afloop van het evenement beschreef President en CEO Joe Preston de Town Hall als een moment om 2025 te evalueren en tegelijkertijd de strategische prioriteiten voor 2026 vast te stellen. Deze richten zich op “het stimuleren van betekenisvolle groei, het waarborgen van excellente uitvoering en het benutten van krachtige momenten waarop onze teams kunnen presteren op het snijvlak van sport en cultuur.”

Hij belichtte updates vanuit innovatiegedreven productontwikkeling en wereldwijd marketingleiderschap, schetste belangrijke kansen en benadrukte de ambitie om de wereldwijde positionering van het merk verder te versterken. In vaktermen wijst dit op een gedisciplineerde innovatiepijplijn, verticaal geïntegreerd vakmanschap en een marketingecosysteem dat is ontworpen om culturele relevantie te vertalen naar duurzame merkwaarde.

Toch ging de Town Hall verder dan cijfers en marktaandeel. Preston herbevestigde de kernwaarden van New Balance – teamwork, integriteit en totale klanttevredenheid – principes die breed worden gedragen binnen de organisatie. De “OneNB”-cultuur, de interne term voor wereldwijde samenwerking en cross-functionele afstemming, werd niet gepresenteerd als retoriek, maar als infrastructuur: een systeem dat schaalvergroting mogelijk maakt zonder de identiteit te verwateren.

Op het eigen LinkedIn-kanaal omschreef New Balance het evenement als “een viering van onze mensen, onze cultuur en onze toewijding aan continue groei”, waarbij de “energie in de zaal en op onze wereldwijde kijklocaties” werd benadrukt als bewijs van het collectieve momentum van de organisatie.

Tegen de achtergrond van sport, cultuur en vakmanschap liet de Town Hall zien dat New Balance zijn mensen beschouwt als de belangrijkste motor achter groei. Zoals Preston het verwoordde, is hij “enthousiast over wat we samen zullen bouwen in 2026” – een vooruitblik die de gedeelde ambitie voor het volgende hoofdstuk weerspiegelt. Voor wie zich aangesproken voelt door deze visie, is dit wellicht het perfecte moment om deel uit te maken van die ontwikkeling en actief mee te bouwen aan wat volgt bij New Balance.