Samen op koers: hoe sportmerk Rogelli met TCOG bouwt aan duurzame groei

In een tijd van digitale versnelling en veranderende klantbehoeften blijft Rogelli trouw aan zijn koers. Wat klein begon met een passie voor wielrennen, is uitgegroeid tot een internationale speler in fiets, hardloop- en triatlonkleding – mét de charme en nuchterheid van Brabant stevig in het DNA verankerd. “Wij zijn écht een familiebedrijf,” vertelt Melvin Wagtmans, derde generatie aan het roer van Rogelli. “Mijn opa was profwielrenner, reed zelfs in de Tour de France en droeg de gele trui. Door hartproblemen moest hij zijn carrière vroegtijdig beëindigen. In plaats van bij de pakken neer te zitten, stapte hij de textielbranche in en richtte Gowa op. Zo is de basis gelegd.”

Het merk Rogelli, waarschijnlijk vernoemd naar Roger en Elli, twee kinderen van de oorspronkelijke oprichter, kwam pas later in beeld. “Het merk, opgericht in 1974, was al twee keer failliet gegaan toen wij het begin jaren negentig overnamen. Toch zagen we potentie in dit wielermerk, dat met zijn naam en uitstraling een duidelijke knipoog heeft naar wielerland Italië. Sindsdien brengen we al onze activiteiten onder de naam Rogelli, een oer-Hollands merk, al weten maar weinig mensen dat.”

Van tekentafel naar schaalbaarheid

Toen Wagtmans en zijn broer het stokje overnamen van hun vader in 2018, werd al snel duidelijk dat Rogelli toe was aan een nieuwe fase. “We zagen hoeveel potentie het merk had, maar wisten ook: veel moet anders om toekomstbestendig te zijn. Er was nog geen Research & Development-afdeling, geen duidelijke merkpositionering en geen focus op online marketing. Nu worden alle producten in huis ontwikkeld door ons eigen team onder leiding van mijn broer Michael.” Met het moderne ondernemerschap kwamen ook nieuwe uitdagingen. “Onze huisvesting zat in een oud schoolgebouw uit de jaren vijftig. Orderpicken deden we nog op papier. Onze hele IT-omgeving was verouderd. Toen kwam corona en ging het ineens keihard: iedereen wilde naar buiten, fietsen, bewegen. We groeiden explosief. Maar daarna volgden lastigere tijden en kampten wij net als veel retailers met een dalende vraag en overproductie. Een rollercoaster.”

Credits: Rogelli

Bouwen aan verdere groei

Juist in die onzekere tijd werd het fundament voor de toekomst gelegd. Wagtmans: “We waren al overgestapt naar Microsoft Dynamics 365 Business Central, maar hadden bij onze vorige softwarepartner veel maatwerk laten bouwen. Een verkeerde keuze, bleek later. Er waren continu updates nodig, het was niet schaalbaar.” De zoektocht naar een duurzame oplossing bracht Rogelli bij TCOG. “Zij hebben veel verstand van de fashionbranche en dat is te merken aan alles. Zo werken ze met hun eigen fashion oplossing itSuitsFashion 365 die perfect aansluit, van voorraadbeheer tot finance en salesprocessen.” Ook de samenwerking met logistieke partner Monta werd geïntegreerd. “Wij waren de eerste klant die live ging met hun nieuwe magazijnsysteem. Best spannend en zeker niet probleemloos, maar nu staat er iets waar we verder mee kunnen groeien. Met de oplossing van TCOG als backbone kunnen we bouwen aan groei.”

Efficiëntie, schaalbaarheid én beleving

De impact van de nieuwe digitale infrastructuur is voelbaar in alle lagen van het bedrijf. “Met tools als Continia voor onze financiële administratie besparen we enorm veel tijd. Minder handwerk, minder fouten. Ook onze webshop functioneert nu veel soepeler. We kunnen echt sturen op data.” Toch blijft het menselijke aspect leidend bij Rogelli. “Onze pay-off is ‘Enjoy the distance’. Dat zit niet alleen in onze producten, maar in hoe we ondernemen. We maken toegankelijke, comfortabele sportkleding met een goede prijs-kwaliteitverhouding die onze klanten ondersteunen in hun sportieve reis, of zij net beginnen of al moeiteloos 200 kilometer wegtrappen.”

Blik op de toekomst

De internationale ambities zijn helder. “Op dit moment zien we veel groei binnen Scandinavië. In diverse landen zijn we al jarenlang actief, bijvoorbeeld Polen. De focus voor de komende jaren ligt op onze buurlanden: Duitsland, Frankrijk en de UK.” Merkbekendheid is het volgende speerpunt. “Mede door de samenwerking met TCOG hebben we een schaalbare operatie staan, waardoor we ons kunnen focussen op de groei van onze merkbekendheid en betrokkenheid.” Rogelli laat zien dat een duidelijke visie, gezonde ambitie en de juiste partners het verschil kunnen maken. “We zijn nog lang niet klaar,” besluit Wagtmans. “Maar we hebben nu de structuur, de systemen én de spirit om echt stappen te zetten. Dankzij TCOG kunnen wij ons richten op wat er écht toe doet: onze klanten, ons merk en de liefde voor de sport.”

