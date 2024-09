Samenwerken voor een duurzame toekomst: GS1 en het Digital Product Passport

Nog niet alles is duidelijk over het Digital Product Passport (DPP). Welke informatie moet erin staan en wie is waarvoor verantwoordelijk? GS1 helpt op de Circulair Textile Days en geeft heldere antwoorden op vragen als: ‘Hoe begin je met een Digital Product Passport?’

Jeanet van der Stoel, sector Lead Textile & Apparel bij GS1 Nederland: “In het DPP staat waar het product vandaan komt, welke materialen zijn gebruikt voor de stoffen, knopen en ritsen en hoe je al die materialen aan het einde van levensduur moet recyclen. Het is in feite een uitgebreide digitale productomschrijving. Vanaf 2027 moet elk nieuw kledingstuk in de Europese Unie een DPP hebben. Wat er precies in het paspoort moet komen te staan, wordt begin 2025 pas bekend. Maar wie op tijd klaar wil zijn, kan beter nu al beginnen.”

Verder dan traceerbaarheid

Voor de transitie naar een circulaire economie is volledige traceerbaarheid van producten essentieel. Jeanet vervolgt: “Een Digital Product Passport gaat nog verder dan traceerbaarheid. Het DPP speelt ook nog een rol na de aankoop van een product met bijvoorbeeld wasinstructies en informatie over hoe je het product kunt recyclen. Dit vraagt om data voor alle partners in de supply chain en één gemeenschappelijke datataal die voor iedereen te gebruiken is.”

Data voor een circulaire economie

GS1 is een not-for-profit organisatie die bedrijven helpt naar een duurzame en circulaire economie met internationale en open standaarden. Standaarden zijn een krachtig middel voor het uniek identificeren van producten – als een soort paspoortnummer - en het vastleggen en delen van data. Ze helpen bij het realiseren van een transparante supply chain. Ze fungeren als het ware als bouwblokken die voor iedereen beschikbaar zijn om een DPP te maken. Voor merken zelf, maar ook voor solution providers die een DDP voor hen maken.

QR-code als sleutel tot duurzaamheidsdata

Je kunt een DPP maken met de QR-code van GS1 die is gekoppeld aan een GS1 Digital Link met een unieke URL voor elk product. Hiermee kunnen bedrijven toegang krijgen tot veel verschillende informatiebronnen. Zoals naar de webshop, maar ook naar het DPP en certificaten die aan het product gekoppeld zijn. En dat is nét een tandje verder dan nu kan met de ‘gewone’ QR-code die we veel zien, die alleen maar linkt naar maar één url.

Krijg antwoord op je vragen op de Circular Textile Days

Op de Circular Textile Days laat GS1 zien hoe je door samen te werken met je ketenpartners, GS1 en solution providers nu al DPP’s kunt maken. Op 19 september deelt Nellie Gayle, Community Engagement Director van GS1 Global, internationale best practices. Hoe begin je en welke toegevoegde waarde heeft het gebruik van standaarden? We laten samen met solution providers we zien welke DPP's al zijn gemaakt voor bijvoorbeeld Fabienne Chapot, New Optimist, Mud Jeans, Studio Anneloes, Elten Shoes en Mr. P.. En tijdens een round table sessie bespreken Modint, GS1, Cirmar en Studio Anneloes praktische mogelijkheden om met het DPP aan de slag te gaan. Ze leveren bewijs dat het echte resultaten kan opleveren. En daarom past GS1 zo goed op de Circular Textile Days. Zien we je daar?

