Samenwerking: Guess en Microsoft ontwikkelen Guess Z Lab

Het Lifestyle- Tech Competence Center van Guess Europa en Microsoft lanceren het Guess Z Lab, een innovatief concept bedacht om samen te werken met generatie Z, zo luidt het persbericht van Guess. De eerste workshop is gegeven op het Europese Guess-hoofdkantoor in Bioggio (Zwitserland). De tweede workshop staat gepland in herfst 2021 waar internationale studenten aan kunnen deelnemen.

Het concept heeft als doel gelanceerd te worden als een digitaal inzichtsplatform in 2022. Guess Z Lab is een van de eerste projecten bij het Lifestyle-Tech Competence Cente en streeft ernaar items te ontwikkelen die de generatie aanspreekt, zo is te lezen. De studenten en de Guess-medewerkers zullen nauw samenwerken op alle gebieden zoals marketing, sales, e-commerce, en zullen discussiëren over ideeën over reclamering.

Paul Marciano, CCO bij Guess Inc., zegt in het persbericht het bedrijf bloot te willen stellen, zodat studenten kunnen zien wat het betekent om een merk op te zetten, te positioneren en te laten groeien: “Generatie Z, de generatie geboren tussen 1996 en 2010, is een van de grootste generaties ooit. Het bedraagt dertig procent van onze wereldbevolking. We waren op zoek naar een project dat ons zou connecten met het belangrijkste deel van onze huidige en toekomstige markt. Maar, het moest wel op een innovatieve manier om deze generatie te bereiken. We willen dat het project langs twee kanten wordt aangevlogen. We weten dat we interessante inzichten van hun zullen krijgen, maar we willen ze ook kennis laten maken met het bedrijf.”

Het doel van het concept in 2022 is een uniek, online platform te creëren die generatie Z wereldwijd bereikt, staat in het persbericht.