Sarenza mogelijk in nieuwe handen

Mode e-tailer Sarenza krijgt wellicht snel een nieuwe eigenaar. De Franse Beaumanoir Group meldt namelijk op LinkedIn dat het exclusieve onderhandelingen voert met moederbedrijf van Sarenza, Monoprix, over de overname van het bedrijf.

Sarenza is sinds 2018 in handen van Monoprix, dat weer onderdeel is van de Casino Group. Het feit dat er exclusieve onderhandelingen zijn tussen Monoprix en Beaumanoir Group betekent echter nog niet dat het tot een daadwerkelijke overname zal komen. Exclusieve onderhandelingen zijn namelijk geen garantie voor een overname.

Beaumanoir Group is de eigenaar van Franse winkelketens Cache Cache, La Halle en Bonobo. Met Sarenza zou het een kleding- en schoenen e-tailer toevoegen aan het portfolio. Sarenza is actief in dertig Europese landen.