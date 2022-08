Save the Duck zet zinnen op beursgang - een gesprek met CEO Nicolas Bargi

Save the Duck heeft grootse plannen. Het Italiaanse outerwear merk, bekend om zijn jassen gevuld met een alternatief voor dons, is aan het uitbreiden nadat het dit jaar nieuwe investeerders heeft aangetrokken.

"In de komende twee tot drie jaar zul je het bedrijf zien investeren", zegt chief executive officer Nicolas Bargi tijdens een interview. "We zullen veel winkels openen, en we zullen onze digitale, online direct business laten groeien."

Save the Duck genereert 85 procent van zijn omzet via wholesale en 15 procent door directe verkoop aan consumenten - waarvan 8 procent via e-commerce. In de toekomst zou een hoger percentage van de omzet - maar liefst 30 procent - uit directe verkoop aan consumenten kunnen komen, zei Bargi op herenmodebeurs Pitti Uomo in Florence in juni.

Nieuwe eigenaren, nieuwe winkels

Op dit moment heeft het merk vijf winkels - twee in Milaan en één in Venetië, St. Moritz en Hong Kong. Binnenkort wordt een tweede winkel geopend in Hong Kong, en nog twee in Bologna en New York.

Nicolas Bargi, managing director van Save the Duck. Beeld: Save the Duck

De winkel in Spring Street, in de wijk Soho in New York, zou het wereldwijde vlaggenschip voor het merk kunnen worden, aldus Bargi. Voorlopig zal de winkel zes maanden worden getest en bij succes zal een huurovereenkomst voor maximaal vijf jaar worden gesloten.

De winkel in Milaan aan de Via Solferino. Beeld: Save the Duck

Save the Duck heeft ook al zijn zinnen gezet op twee andere steden: Parijs en Rome. De winkels zouden in de komende maanden als nieuwe locaties kunnen worden bevestigd, aldus Bargi. De grootstedelijke locaties zijn bedoeld om de bekendheid van het merk te vergroten. "Op middellange en lange termijn zal dit de groei versnellen en de merkidentiteit en naamsbekendheid over de hele wereld vergroten," voegde hij eraan toe.

De CEO heeft een belang van 20 procent in het bedrijf, terwijl de resterende 80 procent in april van eigenaar veranderde toen de Italiaanse participatiemaatschappij Progressio SGR, die in 2018 investeerde als minderheidsaandeelhouder, zijn belang verkocht. In ruil daarvoor verwierf de Oostenrijkse miljardair en voorzitter van cosmeticaconcern L'Occitane, Reinold Geiger, evenals André Hoffmann, de CEO van het cosmeticabedrijf, een belang van 80 procent.

Zij waren mede-investeerders van Progressio SGR en waren dus al bekend met Save the Duck, aldus Bargi. Hij werkte nauw samen met Hoffmann om de activiteiten van het outerwear merk in de regio Azië-Pacific te ontwikkelen. De nieuwe strategische investeerders zullen het merk met 2.000 verkooppunten in 42 landen helpen om verder te groeien.

"Ik ben superblij met de verandering, want het merk moet nu een wereldwijd merk worden", aldus Bargi, die Save the Duck in 2012 oprichtte. "We hebben een hele grote kans om een van de grote merken te worden."

Vliegende start

De nieuwe eigenaren streven ook naar een beursgang, aldus Bargi. Hij schat dat het bedrijf voor een beursgang 150 miljoen euro omzet en 30 miljoen euro winst voor rente, belastingen en amortisatie moet behalen.

"Het doel is om in drie tot vijf jaar naar dit soort omzet en Ebitda te gaan," zei hij. "We zullen doorzetten en dan zien we wel wat we bereiken, hoe eerder hoe beter."

Het bedrijf groeide snel voor de pandemie, maar de jaaromzet daalde met 6 procent na de uitbraak van het coronavirus en steeg met 35 procent en 45 procent in de twee daaropvolgende jaren.