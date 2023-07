Scala Crossmedia neemt Textilia en Schoenvisie over

Uitgeverij Scala Crossmedia neemt modevakbladen Textilia en Schoenvisie over, dat maakt de uitgeverij donderdag bekend in een persbericht. De overname wordt een kleine maand na het faillissement van Afdeling M., de uitgeverij van Textilia en Schoenvisie, bekend gemaakt.

Het portfolio van Scala Crossmedia bestond eerst uit tijdschriften als Aan de haak, Railhobby en Textiel Plus. Met de overname van Textilia en Schoenvisie verbreedt de uitgeverij haar portfolio en ‘zet ze een belangrijke stap om haar aanwezigheid in de uitgeverswereld, met name in de mode- en schoenenbranche, verder te versterken’, aldus het persbericht.

“Ons mediabedrijf heeft altijd gestaan voor het bieden van inhoud die ertoe doet voor onze doelgroep en met deze uitbreiding naar vakbladen kunnen we nu ook de professionals in de textiel- en schoenenindustrie bedienen”, aldus Ashja Bosboom, CEO van Scala, in het persbericht. De overname voelde voor Bosboom als thuiskomen in de vakbladenwereld. De CEO begon haar carrière namelijk bij Reed Elsevier.

De eerste nummers die Scala Crossmedia uitgeeft, zijn Textilia 5 en Schoenvisie 5.

Scala Crossmedia ‘brengt mensen met een specifieke passie samen’ en ‘inspireert ze via haar vijftien crossmediale merken, webshops en platforms’. De uitgeverij geeft bovendien licenties uit in het buitenland en ondersteunt derden met advies en via ‘custom media’. Het team bestaat uit twintig mensen en een flexibele schil van driehonderd werknemers.

Textilia is een online en offline modevakblad dat al meer dan honderd jaar bestaat. Het modevakblad schrijft over marktontwikkelingen, trends, koopgedrag en merkvoorkeuren in de modebranche. Het offline vakblad verschijnt tien keer per jaar.

Schoenvisie bestaat meer dan zestig jaar en schrijft over alles wat binnen de schoenenbranche speelt. Schoenvisie informeert en inspireert haar lezers en volgers over alle marktontwikkelingen, trends, koopgedrag en merkvoorkeuren. Het vakblad verschijnt acht keer per jaar.