Uitgeverij modevakbladen Textilia en Schoenvisie failliet

Het mediabedrijf, Afdeling M B.V., een mediabedrijf voor de professional in de modebranche en uitgeverij van de modevaktitels Textilia en Schoenvisie, is op 8 juni failliet verklaard, dat blijkt uit het openbare insolventieregister. J. Bouman is aangesteld als curator.

Wat precies de reden van het faillissement is, is nog niet bekend.

Textilia is een online en offline modevakblad dat al meer dan honderd jaar bestaat. Het modevakblad schrijft over marktontwikkelingen, trends, koopgedrag en merkvoorkeuren in de modebranche. Het offline vakblad verschijnt tien keer per jaar.

Schoenvisie bestaat meer dan zestig jaar en schrijft over alles wat binnen de schoenenbranche speelt. Schoenvisie informeert en inspireert haar lezers en volgers over alle marktontwikkelingen, trends, koopgedrag en merkvoorkeuren. Het vakblad verschijnt acht keer per jaar.

Textilia en Schoenvisie vallen sinds 2018 onder Afdeling M B.V.. Destijds was dit een nieuwe uitgeverij die opgericht werd door Kim Pereira. Het mediabedrijf werd speciaal opgericht voor de overname van de bladen zodat de titels verder uitgebouwd konden worden.