Scandinavisch bezorgervaringsplatform Ingrid breidt uit naar Nederlandse markt

Het in Stockholm gevestigde bezorgervaringsplatform Ingrid zet haar eerste stappen richting internationale expansie. Het bezorgervaringsplatform betreedt de Nederlandse markt dankzij een opgehaalde investering van 21 miljoen euro, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Het bedrijf verbindt retailers, vervoerders en consumenten ‘om een betere winkelervaring te creëren, zo is te lezen. Ingrid verwerkt meer dan 40 miljoen bestellingen per jaar in ruim 180 landen. Dat het bezorgervaringsplatform nu de Nederlandse markt betreedt is voor het bedrijf ‘een belangrijke stap richting het doel om marktleider te worden binnen Europa’s bezorgervaringslandschap’.

Ingrid maakt gebruik van geavanceerde AI-technologie, waardoor het, in combinatie met haar consumentgerichte strategie, in staat is producten te ontwikkelen met hyperpersonalisatie voor de koper als focus. Zo kunnen consumenten kiezen uit meerdere vervoerders, hun pakket volgen vanaf de aankoop en krijgen zij diverse retouropties aangeboden.

Om de Nederlandse uitrol zo goed mogelijk te organiseren, heeft Ingrid Emiel Lutz als Country Manager voor Nederland benoemd. Lutz deed uitgebreide ervaring op in het begeleiden van technologiebedrijven en direct-to-consumer merken. Hij hielp bovendien meerdere organisaties om de Nederlandse (online) retailmarkt te betreden.