Scandinavische innovatieve ERP-software TRAEDE breidt uit naar de Benelux

In een snelveranderend zakenwereld is het enorm belangrijk om processen optimaal met elkaar te laten integreren. De nieuwste ERP-oplossingen spelen daarop in en maken het groeien van je business efficiënter en effectiever. Zo ook het Deense TRAEDE dat gaat uitbreiden naar de Benelux. “Het moderne retaillandschap heeft veel armen, en TRAEDE is het hoofd van de octopus”, aldus co-oprichter Kian Bahari.

Inspelen op een veranderende markt

De markt verandert onafgebroken en vraagt – om bij te kunnen blijven – op gebied van software continu om nieuwe mogelijkheden. Met die gedachte kwam TRAEDE tot stand. “We zijn met de markt meegeëvolueerd. “Het oorspronkelijke idee achter TRAEDE was om vanuit wholesale te bouwen naar een betrouwbaar, optimaal ERP-systeem voor de klant die meer wil. Wholesale wordt al erg lang oldschool aangepakt met veel beperkingen in de integratie van processen. Er is behoefte aan een schaalbaar, intuïtiever onlinemodel waarin B2B en B2C bij elkaar komen.”

TRAEDE is niet zomaar een B2B-software, eerder een alles-in-één ERP-systeem. Daarbij horen ook integraties met services zoals shopify, WooCommerce, Picqer, sendcloud en Exact Online. Alles is Cloud Based en zonder installatie toegankelijk vanaf elke locatie. “Wij regelen de core inclusief verkoop, voorraden, inkoop en fulfilment, en voor onderdelen die we niet zelf doen hebben we integraties met best in class spelers”, legt Bahari uit. “We bewegen steeds meer richting één gecentraliseerd platform met uitgelijnde modules voor alles wat klanten vandaag nodig hebben om hun bedrijf te runnen”.

Kian Bahari

In twee weken up and running

De procedure bij TRAEDE verloopt anders dan hoe het traditioneel in zijn werk gaat. “Wij geloven dat dingen een stuk gemakkelijker en sneller kunnen. Als klanten zich bij ons aanmelden, zijn ze binnen twee weken up and running”, aldus Bahari.

Na aanmelding vraagt het sales team om feedback. Daarmee gaan ze door alle potentiële problemen en pains heen en worden alle data, instellingen en modules gecreëerd en gestroomlijnd. De klant krijgt tenslotte post-onboarding learnings mee voor eventuele modificaties.

Meer mogelijkheden voor merk en inkoper

Als de stamgegevens van alle producten en klanten in het systeem staan, kan ook het inkoopdeel van start. Klanten krijgen een B2B-webshop in TRAEDE – een universum dat eruitziet als een B2C-shop. Inkopers krijgen hun eigen login en pricing en kunnen zo de shop betreden om door de producten te browsen en bestellingen te plaatsen.

Daarbij wordt het delen van gegevens tussen merk en belanghebbenden een stuk makkelijker gemaakt, legt Bahari uit: “Vanuit mediabanken automatiseren en synchroniseren we alles voor onze klanten. Dat levert veel waardevolle informatie op. Voor een agent of sales rep is het bijvoorbeeld fijn dat ze via TRAEDE kunnen factureren en met track & trace producten kunnen lokaliseren. Dito voor onze verkopers. Ook zaken zoals achterstallige betalingen en creditnota worden in TRAEDE geregeld. Dit soort inzichten zijn normaalgesproken niet in één overzicht bij elkaar te vinden.”

TRAEDE is network-based. Hoe meer merken gebruik maken van de service, hoe meer waarde er wordt gecreëerd voor de belanghebbenden. Die hoeven alleen maar in te loggen om een heleboel zaken tegelijk af te handelen. Bahari: “Wij hebben klanten die meerdere merken hebben onder één login. Zij kunnen daar alles per merk inzien, zoals virtuele showrooms, productafbeeldingen en CSV-files van orders. TRAEDE gelooft niet in fragmentatie. Het is veel logischer als je alles op één plaats kunt vinden.”

Democratiseren van automatisering

TRAEDE is voor grote, medium een kleine bedrijven en levert aan allemaal dezelfde kwaliteit. “We willen de markt democratiseren, weg van het idee van tien jaar geleden, van ERP als enorme investering die alleen voor grote bedrijven is weggelegd” zegt Bahari. “We geloven in de voordelen van automatisering voor bedrijven van elk formaat: sneller opschalen en het optimaliseren van structuren en processen, zodat ze niet hun tijd verdoen aan de verkeerde dingen.”

TRAEDE heeft nu ruim 350 klanten in de finished product mode- en lifestylebusiness – vooral schoenen, sieraden en kleding. De primaire markt was tot nu toe Scandinavië, en ze gaan flink uitbreiden naar de Benelux – een markt die erg lijkt op Scandinavië. De serviceprovider heeft overigens wereldwijd honderdduizenden retailers uitgenodigd om TRAEDE te gebruiken en hun zaken bij TRAEDE-klanten te regelen.

Bahari is optimistisch over de toekomst van ERP voor retailtoepassingen: “We kijken vanuit intern hoe we voor onze klant tijd kunnen besparen, de beste reporting tools kunnen creëren en hun business kunnen optimaliseren. Ik geloof dat de ERP-markt een revolutie zal ondergaan met slimmere, snellere en goedkopere alternatieven en wij lopen voorop in die ontwikkeling.”

