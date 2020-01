‘Schaalvergroting van duurzaamheid benodigt 20 tot 30 miljard per jaar’

De overgang naar een duurzame modeindustrie biedt jaarlijks een investeringsmogelijkheid van zo’n 20 tot 30 miljard euro voor investeerders en bedrijven. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van duurzaamheidsinitiatief Fashion for Good en het bedrijf Boston Consulting Group.

Het rapport, genaamd ‘Financing the Transformation in the Fashion Industry: Unlocking Investment to Scale’, benadrukt dat er momenteel veel mogelijkheden zijn voor modebedrijven om de branche te transformeren. “Investeerders en bedrijven kunnen profiteren van duurzaamheid en impact gedreven innovaties die de industrie zullen transformeren,” luidt het persbericht over het rapport.

“Hoewel de eerste stappen [wat betreft duurzaamheid, red.] zijn gezet, moet de mode-industrie innovatie omarmen en implementeren om zo toekomstbestendig te worden en blijven. Dit opent grote mogelijkheden voor diegenen die kunnen profiteren van de aanstaande technologische disruptie,” zegt Sebastian Boger, directeur van Boston Consulting Group, in het persbericht. Om duurzaamheid te realiseren, dienen alle spelers in de branche - merken, productieketen-partners, investeerders - zich in te zetten. Daarnaast is het volgens Fashion for Good en Boston Consulting Partners zaak dat duurzame innovaties vóór 2030 worden ontwikkeld, wat betekent dat “een verhoging van de investeringen met een factor drie of meer ten opzichte van het huidige niveau” nodig is, aldus het rapport.

Met name aan het begin en het einde van de productieketen zijn investeringen nodig, blijkt uit het rapport. “Daar waar grondstoffen en oplossingen voor eindgebruik het grootste impact potentieel hebben.” Het rapport benadrukt dat samenwerkingen essentieel zijn om bedrijven “te helpen de juiste ondersteuning en financiering te vinden”, wat resulteert in “mogelijkheden tot pilotprojecten, productafname en directe investeringen”.

Beeld: Fashion for Good