Schoenen- en kledingwinkels hard geraakt in eerste kwartaal: omzetdaling rond 15 procent

Dat de cijfers van het eerste kwartaal er niet rooskleurig uit zouden zien, dat zag men wel aankomen. Hoe diep de daling van de omzet is, is vandaag bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de gehele detailhandel zijn de schoenen- en kledingwinkels veruit het hardste geraakt in het eerste kwartaal.

De gehele detailhandel zag de omzetcijfers stijgen met 4 procent in het eerste kwartaal. De foodsector kon profiteren van een hogere omzet van 6,4 procent en stuwt daarmee de totoale omzetgroei van de detailhandel. In de non-food sector daalde de omzet met 0,6 procent. Aan het einde van het eerste kwartaal zorgde de eerste coronamaatregelen voor flinke omzetschommelingen in diverse branches, aldus het CBS. Ongeveer halverwege maart werden de eerste coronamaatregelen aangekondigd in Nederland.

Kledingwinkels zagen de omzet het hardst achteruit lopen, namelijk met 16,2 procent. Schoenen en lederwarenzaken volgen met een afname van 15,7 procent. De internetomzet in de detailhandel nam in het eerste kwartaal weer een vlucht. De groei was het hoogste sinds het eerste kwartaal van 2018. In totaal lag de internetomzet 19,1 procent hoger tijdens het eerste kwartaal, zo meldt het CBS. Multichannelers zagen hun internetomzet met 20,8 procent en pure players zagen de omzet met 18 procent stijgen.

Nederlandse economie gekrompen met 1,7 procent - consumptie laat grootste daling ooit zien

Naast de cijfers van de detailhandel heeft het CBS vandaag ook het economisch beeld van het eerste kwartaal toegelicht in een persconferentie. De Nederlandse economie is 1,7 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De eerste twee maanden van 2020 lieten nog een groei van de consumptie zien en ook de eerste twee weken van maart lieten nog een positief beeld zien, maar na de afkondiging van de Nederlandse coronamaatregelen is de consumptie ingestort. De consumptie kromp in maart met 7 procent aldus het CBS, wat de grootste daling in Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog, zo werd gemeld tijdens de persconferentie.

De presentatie laat duidelijk zien dat de Nederlandse economie van het een op het andere moment in een laagconjunctuur is gedoken. Het vertrouwen, van producenten tot consumenten, is over de gehele linie ingestort.