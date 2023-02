Schoenenleverancier van Nike en Adidas schrapt duizenden banen in Vietnam

De Taiwanse Pou Chen Corp, de grootste schoenenfabriek ter wereld, schrapt dit jaar zo’n 6.000 banen in de fabriek in Ho Chi Minh City in Vietnam, dat schrijven diverse media waaronder Reuters. De schoenenfabriek is de leverancier van merken als Nike en Adidas.

Het plan om banen te schrappen is het gevolg van een dalende vraag naar schoenen, melden twee lokale vertegenwoordigers volgens Reuters.

Deze maand worden 3.000 banen geschrapt in de PouYen-fabriek. Later dit jaar zullen nog eens 3.000 contracten van mederwerkers niet verlengd worden.

De PouYen-fabriek in Vietnam is de grootste werkgever in Ho Chi Minhstad en telt 50.500 medewerkers. “Het bedrijf zal voorzichtig reageren op de dynamische veranderingen in het ondernemingsklimaat”, aldus Pou Chen in een bericht aan de Taiwan Stock Exchange volgens Reuters.