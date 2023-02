Schoenenmerk Keds verkocht aan Designer Brands Inc.

Het schoenenmerk Keds van Wolverine Worldwide is verkocht aan Designer Brands Inc, dat maakt Designer Brands Inc. bekend in een persbericht. Het betreft alle producten van Keds, inclusief Pro-Keds en de e-commerce activiteiten.

Met de toevoeging van Keds aan het portfolio breidt Designer Brands het bereik van zijn eigen merk uit met casual en sportieve schoenen in de direct-to-consumer-stroom en wholesale-kanalen, zo is te lezen. De overname betekent tevens dat Designer Brands voor de eerste keer gaat verkopen in wholesale met een eigen merk in het kindersegment.

“De overname van Keds, dat een belangrijke aanwezigheid heeft op de sportieve-vrijetijds-markt, is heel spannend. Het is een iconisch merk met een brede aantrekkingskracht voor onze klanten en hun gezinnen, dat ons de mogelijkheid biedt om zowel online als internationaal nieuwe kansen aan te grijpen”, aldus Doug Howe, toekomstig CEO en president van DSW, in het persbericht.

Wolverine Worldwide startte in december 2022 een formeel proces om Keds en de activiteiten van Wolverine Leathers af te stoten. Het bedrijf geloofde dat beide ondernemingen te weinig winst opleverden.