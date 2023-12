Schoenenmerk Peter Kaiser wordt overgenomen door Caprice

Peter Kaiser kan een nieuw hoofdstuk schrijven. Het schoenenmerk wordt uit het faillissement gered door schoenenfabrikant Caprice Shuhproduktion GmbH & Co. KG, zo blijkt uit een persbericht. De schoenproducent valt onder de Wortmann Gruppe waar ook de merken Tamaris en Marco Tozzi onder vallen.

Door de overname ‘ wordt de unieke geschiedenis van Peter Kaiser voortgezet’. De kern van het merk zal worden gewaarborgd, aldus het persbericht. “Ik ben blij dat het merk Peter Kaiser kan overhandigen aan Caprice, tevens de geboorteplek van Peter Kaiser, waar het een succesvolle toekomst zal hebben”, aldus Stefan Frank, operationeel manager van Peter Kaiser, in het persbericht.

Het schoenenmerk Peter Kaiser heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. In september 2020 vroeg het merk een beschermingsprocedure aan waarna het in december van dat jaar nog een insolventieprocedure in eigen beheer startte. Directeur Stefan Frank nam samen met investeerders Hans-Joachim en Gisa Sander de aandelen over. De activa werden hierdoor veilig gesteld.