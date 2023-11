Schone Kleren Campagne roept regering Bangladesh op geen geweld te gebruiken tegen protesterende kledingarbeiders

Schone Kleren Campagne reageert op de uit de hand gelopen protesten van maandag 30 oktober in Bangladesh en roept de regering van Bangladesh op er onmiddellijk voor te zorgen dat het recht van arbeiders om te protesteren wordt gerespecteerd, zo meldt Schone Kleren Campagne in een persbericht.

“Het is duidelijk dat de onderdrukking van arbeiders tijdens het loonvormingsproces dit jaar ongekende hoogten bereikt. Terwijl arbeiders hun leven op het spel zetten om hun eisen kenbaar te maken, weigeren merken die in Bangladesh inkopen de eisen van de arbeiders tijdens de loononderhandelingen te steunen, waardoor de ondemocratische omgeving waarin de loonherziening plaatsvindt, wordt gelegitimeerd”, schrijft Schone Kleren Campagne.

De protesten in Gazipur lijken zich nu te verspreiden over andere gebieden in Bangladesh en ‘kunnen alleen maar gezien worden als een gevolg van de wanhopige behoefte aan een gezinondersteunend loon en een gebrek aan vertrouwen in het loonherzieningsproces zelf’, schrijft Schone Kleren Campagne. De organisatie vreest voor herhalingen van de hardhandige vergeldingsacties en roept daarom de regering van Bangladesh op een einde te maken aan geweld tegen arbeiders, die volgens de Bengaalse wet het recht hebben om te demonstreren. Daarnaast roept Schone Kleren Campagne de regering op te stoppen met het politiseren van de loonprotesten en de onrust te erkennen als een directe reactie op ‘het schandalige loonvoorstel van de BGMEA’.

De spanningen liepen maandag 30 oktober hoog op toen de protesten met geweld uit de hand liepen en gericht waren tegen fabrieken die hun arbeiders niet lieten deelnemen aan de demonstraties. Er kwamen geluidsgranaten en traangas aan te pas die door de politie werden afgevuurd om de menigte uiteen te drijven.

Tijdens die protesten staken demonstranten de fabriek van AMB Fashions in Konabari in brand, een fabriek die lid is van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). Een werknemer van AMB Fashions zou door verstikking, nadat het vuur zich verspreidde naar de eerste drie verdiepingen, om het leven zijn gekomen, zo meldde Abdullah Al Arefin, hoofd van de brandweer van Gazipur, in gesprek met AFP. Na AFP volgde een ander statement van non-profitorganisatie Remake over de dood van Md Rasel Hawlader, een 25-jarige onderhoudsmonteur die werkzaam was bij Design Express Ltd.. Hawlader werd volgens Remake maandag 30 oktober doodgeschoten door de Bengalese politie.

“Wij zijn solidair met iedereen die rouwt om het verlies van Rasel Hawlader, een kledingarbeider die werd doodgeschoten toen hij op vreedzame wijze 23.000Tk eiste als nieuw minimumloon voor de RMG-sector in Bangladesh”, meldt Schone Kleren Campagne.