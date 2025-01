Schrapt Adidas banen?

Sportmodebedrijf Adidas is van plan de structuur van haar hoofdkantoor in Herzogenaurach aan te passen, wat mogelijk ook een vermindering van het aantal van de 5.800 medewerkers op deze locatie met zich meebrengt.

Concrete cijfers konden momenteel niet worden gegeven, aldus een woordvoerster van het bedrijf tegen DPA. In het Manager Magazin en andere mediaberichten werd, onder verwijzing naar ingewijden binnen het bedrijf, gesproken over 500 banen die mogelijk verloren zouden gaan.

In de afgelopen twee jaar is er een sterke dynamiek bereikt voor het merk, de producten en de business, aldus de woordvoerster. "We hebben echter ook geconstateerd dat onze huidige bedrijfsstructuren in een constant veranderende wereld te complex zijn", zei ze. Adidas is nu begonnen te onderzoeken hoe de structuren kunnen worden aangepast aan de realiteit van de werkmethoden. "Dit kan gevolgen hebben voor de organisatiestructuur en het aantal functies op ons hoofdkantoor in Herzogenaurach", benadrukte ze.

Adidas realiseert hoger dan verwachte operationele winst

Adidas publiceerde een dag eerder al sterke voorlopige jaarcijfers voor 2024. De omzet steeg met elf procent naar circa 23,7 miljard euro, terwijl het bedrijfsresultaat met 1,3 miljard euro eveneens beter uitviel dan verwacht.

Twee jaar geleden nam voormalig Puma-CEO Björn Gulden het roer over bij Adidas als bestuursvoorzitter. De Noor volgde Kasper Rorsted op, wiens periode in Franken als weinig succesvol werd beschouwd, met name vanwege de problemen met de activiteiten op de belangrijke Chinese markt. Voormalig profvoetballer Gulden heeft de prestaties van de op een na grootste sportartikelenfabrikant ter wereld aanzienlijk verbeterd.