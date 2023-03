Schuldeisers keuren insolventieplan Galeria Karstadt Kaufhof goed

Het Duitse warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof krijgt een nieuwe kans. De schuldeisers van Galeria Karstadt Kaufhof GmbH hebben het insolventieplan goedgekeurd, zo meldt Galeria Karstadt Kaufhof in een persbericht. Dit maakt de weg voor het Duitse warenhuisconcern vrij om de activiteiten voort te zetten in het kader van het nieuwe concept.

De schuldeisers kregen de gelegenheid om voor de stemming vragen te stellen aan de directie van Galeria Karstadt Kaufhof, zo is te lezen. Hoofdvertegenwoordiger van het warenhuisconcern, Arndt Geiwitz, is positief: “Het grote aantal goedkeuringen van de schuldeisers toont het vertrouwen in het nieuwe winkelconcept. Het herstructureringsplan en daarmee het concept van de warenhuizen geven Galeria Karstadt Kaufhof een goede kans om weer succesvol te worden.” Het is nu van cruciaal belang dat het concept snel en consequent door het management en de eigenaren wordt uitgevoerd.

Voor de schuldeisers betekent dit dat ze voor een groot deel afzien van het geld dat Galeria Karstadt Kaufhof hen nog schuldig is. De curator, Frank Kebekus, in het persbericht: “Alle betrokkenen beseffen dat de goedkeuring van de schuldeisers geen makkelijke stap was. De afstand is groot en vele betrokkenen - werknemers, verhuurders, leveranciers en talrijke andere groepen schuldeisers - dragen hun steentje bij om de warenhuizen in Duitsland een goede start te laten maken. Daarom ben ik de schuldeisers bijzonder dankbaar voor deze uitkomst.” Een afwijzing van het insolventieplan zou ‘rampzalige gevolgen’ hebben gehad voor het warenhuisconcern, voegde hij er nog aan toe. Dan zou de sluiting van alle vestigingen en het ontslag van alle medewerkers onvermijdelijk zijn geweest.