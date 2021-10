‘Schuldeisers SMCP niet van plan onderneming over te nemen’

Schuldeisers van Franse groep SMCP hebben inmiddels 23 procent van het kapitaal in handen van het bedrijf. Dit is een gevolg van het te laat terugbetalen van een obligatielening door European TopSoho, een Luxemburgse dochteronderneming van het Chinese Shandong Ruyi. De schuldeisers melden nu dat ze niet van plan zijn de onderneming over te nemen, aldus nieuwsbureau AFP.

Begin deze week stegen de aandeelprijzen van SMCP doordat gesuggereerd werd dat het bedrijf mogelijk in nieuwe handen zou vallen. De schuldeisers, te weten BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard en Gavaudan hebben nu 23,08 procent van het kapitaal van de groep en 28,99 van de stemrechten in handen. De groep schuldeisers is niet van plan extra aandelen te verwerven of ‘zeggenschap over SMCP over te nemen’, aldus AFP.

De obligatielening die terugbetaald moest worden had een waarde van 250 miljoen euro en kon in aandelen terugbetaald worden. Door het ingebreke blijven van European TopSoho worden de schulden nu opeisbaar en kunnen de obligaties nu omgewisseld worden in SMCP-aandelen.