Schuurman Schoenen stopt met Enschedesche sneakerwinkel Sooco Footbar

De bekende sneakerstore Sooco Footbar in Enschede gaat sluiten, dat schrijft Sooco Footbar in een bericht op Instagram. De winkel sluit op 16 juli, waarna de webshop nog tot medio oktober open wordt gehouden.

“Daarna voegen wij ons definitief bij de Schuurman Schoenen familie”, schrijft Sooco Footbar. De sneakerstore is al jaren onderdeel van Schuurman Schoenen. “Het is nu tijd om samen verder te gaan. Daarom vind je onze mooie collectie terug in de Schuurman Schoenen winkel aan de Langestraat of via de de website.”

Sooco Footbar bedankt al haar klanten. “Hopelijk zien we je terug in onze webshop en anders graag tot ziens in een van de Schuurman Schoenen winkels.”

Commercieel directeur, Frank Everink, vertelt aan Schoenvisie dat het logischer is zich te focussen op één formule. Sooco werd in 2017 onderdeel van Schuurman met het doel de sneakerwinkel uit te bouwen tot sneakerketen.

“We zijn absoluut gegroeid. Alleen niet met Sooco, maar met Schuurman. Daarbij zijn de collecties de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid, tot het punt dat ze voor tachtig procent overlapten. Enschede zitten de winkels op een steenworp naast elkaar. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat één vestiging voldoende is om onze klanten hier te kunnen bedienen”, aldus Everink tegen Schoenvisie.