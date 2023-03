‘Scotch & Soda eigenaar overweegt verkoop’

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital overweegt de verkoop van het Nederlandse modemerk Scotch & Soda. Dat meldt Sky News op basis van anonieme bronnen.

Scotch & Soda is in 2011 door Sun Capital aangeschaft. Bronnen van Sky News gaven aan dat consultant Teneo is ingehuurd om een verkoopproces te leiden. Scotch & Soda zou verder al de hulp van investeringsbank Rothschild hebben ingeroepen om over herfinanciering plannen te adviseren.

Anderhalf jaar terug bood Sun Capital het modemerk nog financiële steun om het door de coronacrisis heen te helpen. Zo zette Sun Capital destijds een aandeelhouderslening ter waarde van 200 miljoen euro om in aandelen. Daarnaast heeft het nog eens 15 miljoen euro extra in het bedrijf gepompt voor internationale expansie.

De extra vijftien miljoen die Sun Capital in Scotch & Soda investeerde, was bedoeld voor uitbreiding naar andere steden wereldwijd. Voor het einde van het jaar zou Scotch & Soda hiermee nog 22 nieuwe winkels en shop-in-shops binnen én buiten Europa openen.

Scotch & Soda behaalde in boekjaar 2021-2022 een omzet van 342,5 miljoen euro. Hiermee is de omzet van het bedrijf met 23 procent toegenomen.

Scotch & Soda levert tot nu toe nog geen verder commentaar op de geruchten, zo deelde het aan FashionUnited mee.