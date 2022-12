Scotch & Soda gaat licentieovereenkomst met Bos Group International aan voor schoenenlijn

De schoenen van Nederlands merk Scotch & Soda zullen vanaf SS23 gemaakt zijn door Bos Group International. Laatstgenoemde neemt namelijk de licentielijn over vanaf dat moment, aldus een persbericht. Bos Group International zal twee collecties per jaar ontwerpen, produceren en distribueren.

Bos Group International neemt vanaf december 2022 al de distributie van de groothandelsleveringen voor de SS23-collecties van Scotch & Soda op zich. Daarnaast zet het de verkoop van herfst/winter 2023 voort.

Frederick Lukoff, CEO van Scotch & Soda, licht in het persbericht toe: "We zijn blij om ons licentiepartnerschap met Bos Group International aan te kondigen. Met hun uitgebreide ervaring in schoenontwerp, productie en distributie zullen zij een waardevolle partner zijn in onze strategie om onze kernmarkten te versterken en tegelijkertijd uit te breiden naar nieuwe veelbelovende regio's in de wereld voor deze categorie. We kijken uit naar een nauwe samenwerking met hen, afgestemd op de waarden van ons merk, geïnspireerd door de vrije geest van Amsterdam."