Scotch & Soda introduceert collectie met Joe Jonas als merkambassadeur

Scotch & Soda heeft een nieuwe capsulecollectie gelanceerd in samenwerking met zanger en acteur Joe Jonas, die in november 2023 als eerste ambassadeur van het merk werd aangesteld.

Scotch & Soda x Joe Jonas-collectie

Deze collectie combineert de herkenbare stijl van Scotch & Soda met de vintage look van Joe Jonas. Je vindt opvallende kleuren, prints en texturen, evenals hoogwaardige stoffen en maatwerk. De collectie is geïnspireerd door het Amerikaanse Westen in de jaren zeventig, vintage Americana en Jonas' persoonlijke foto’s en teksten.

De collectie omvat zowel heren- als uniseks kleding en accessoires, zoals op maat gemaakte werkjassen, T-shirts met unieke afbeeldingen, sportieve poloshirts, truckerpetten en bedrukte sjaals.

Vanaf 10 september is de Scotch & Soda x Joe Jonas-collectie verkrijgbaar op scotchandsoda.com in Europa en de VS, en bij geselecteerde winkels. De prijzen variëren van 50 tot 713 euro.

Scotch & Soda x Joe Jonas collectie Credits: Scotch & Soda

