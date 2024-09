Scotch & Soda: Plant de eigenaar een nieuwe start in Nederland en Duitsland?

Een week geleden werd duidelijk dat Scotch & Soda in Duitsland nog niet is overgenomen. Er zouden bijna 40 winkels sluiten. Toch zal het Nederlandse modemerk niet geheel uit het Duitse straatbeeld verdwijnen en lijkt het een terugkeer in Nederland te plannen.

Het Amerikaanse modebedrijf Bluestar Alliance, dat nog altijd de merkrechten van Scotch & Soda bezit, houdt de markt nauw in de gaten. De investeringsmaatschappij, die merken als Hurley, Catherine Malandrino en Tahari bezit, wil zich richten op een herlancering van het merk in belangrijke Europese markten, vertelde CEO Joseph Gabbay aan het Duitse vakblad Textilwirtschaft. Daarvoor is Bluestar nu op zoek naar nieuwe partners om de markten te veroveren. Eerder legde Gabbay al aan FashionUnited uit dat hij meer winkels blijft openen in kansrijke markten.

Wat al lukte in België en Oostenrijk, moet nu ook worden gerealiseerd in Nederland en Duitsland. Gabbay vertelde aan het Duitse vakblad dat de groep voor beide markten al franchisepartners heeft gevonden. De Duitse markt wordt binnen 60 dagen heropend en er staan vijf nieuwe winkels op de planning. Gabbay laat nog niets los over de Nederlandse markt.

S&S Europe B.V., de Europese retaildochter van Scotch & Soda, vroeg begin juni faillissement aan vanwege “logistieke problemen na de herstart in 2023” en de daaruit voortvloeiende “aanhoudende verliezen”. Het faillissement trof de detailhandelsactiviteiten van Scotch & Soda in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk.

Na de voorlopige procedure van Scotch & Soda Retail GmbH in Duitsland, die op 13 juni werd ingediend bij de bevoegde rechtbank van Düsseldorf, is er nu een insolventieprocedure geopend en is de voorlopige curator Holger Rhode ook aangesteld als curator in deze procedure.

Eind augustus werd aangekondigd dat bijna 40 winkels in Duitsland zouden sluiten als onderdeel van de insolventieprocedure voor de Duitse dochteronderneming in de detailhandel en dat ongeveer 290 mensen hun baan zouden verliezen. Ongeveer vijf vestigingen zouden voorlopig open blijven om de resterende goederen te verkopen. Volgens informatie van Rhode aan het persbureau Deutsche Presse-Agentur worden er gesprekken gevoerd met een modeketen over de locaties en de overplaatsing van personeel.

FashionUnited heeft Bluestar Alliance om commentaar gevraagd.