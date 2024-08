Nog geen overname in Duitsland: Scotch & Soda winkels sluiten eind augustus

Het modemerk Scotch & Soda stopt eind augustus met de exploitatie van zijn bijna 40 winkels in Duitsland. Ongeveer 290 mensen verliezen hun baan, zo meldde de voorlopige insolventiebeheerder Holger Rhode aan het persbureau DPA. In de meeste winkels is komende zaterdag de laatste verkoopdag. Ongeveer vijf winkels kunnen mogelijk nog langer openblijven om de resterende voorraad te verkopen.

De werknemers werden dinsdag geïnformeerd, zei insolventie-expert Rhode. De meeste medewerkers zouden in september worden ontslagen. De rechthebbende op het merk en de goederen, een in de VS gevestigd private-equityfonds, had geen interesse om beide over te dragen aan nieuwe investeerders of om een overeenkomstige licentie af te sluiten, zo luidde het.

Zoektocht naar investeerders

Volgens Rhode lopen er gesprekken met een modeketen. Het gaat om een mogelijke overname van locaties en personeel. Investeerders zouden dan nog tot een overeenkomst moeten komen met de verhuurders van de panden, zei Rhode. De helft van de winkels van de keten bevindt zich in de gebieden Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen.

De Duitse tak van het Nederlandse modemerk, de Scotch & Soda Retail GmbH, had in juni een insolventieaanvraag ingediend bij de rechtbank in Düsseldorf. In Duitsland realiseerde het bedrijf naar eigen zeggen een jaaromzet van 25 miljoen euro. Het eveneens insolvente moederbedrijf in Nederland had de bedrijfsactiviteiten onlangs al gestaakt.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.