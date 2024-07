Scotch & Soda: Nederlandse vennootschappen draaiden ruim 14 miljoen euro verlies

S&S Europe B.V., de Noord-Europese retailtak van Scotch & Soda, werd in juni failliet verklaard na een zogenoemde ‘stille fase’, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Daarnaast blijkt dat de Nederlandse vennootschappen diep in de rode cijfers zakten en dat geïnteresseerde partijen geen doorstart wilden realiseren, omdat de merkrechten niet werden verkocht.

Het doek valt voor de Noord-Europese retailtak van Scotch & Soda op 12 juni. De oorzaak van het faillissement ligt bij de problematische bevoorrading van de winkels vanaf het moment van de doorstart in april 2023. Zo werd 50 procent minder van het vereiste voorraadniveau voor het winterseizoen 2023 bereikt, kort voordat de uitverkoop startte. Hierdoor konden de producten niet met volledige marge worden verkocht. In het zomerseizoen 2024 is niet meer dan 50 procent van het vereiste voorraadniveau bereikt, aldus de curator in het verslag. Het gevolg: De Nederlandse vennootschappen noteren een verlies van 14,4 miljoen euro. Belangrijk: De financiële resultaten van de Belgische, Duitse, Luxemburgse, en Oostenrijkse retailactiviteiten zijn geen onderdeel van deze schuld. De curator gaat niet in op financiële details van deze markten. S&S Europe B.V. stuurde wél de activiteiten op deze markten aan.

Voorafgaand aan het faillissement van S&S Europe B.V. ging een stille fase. Het bedrijf deed een verzoek om een curator aan te stellen. Het betekent dat S&S Europe B.V. ‘in stilte’ een procedure opstartte ter voorbereiding op een faillissement. Een onvoorbereid faillissement kon er namelijk voor zorgen dat alle winkels van S&S Europe onmiddellijk gesloten moesten worden, waardoor de kans op een doorstart werd uitgesloten. Bovendien zou de waarde van de onderneming ‘razendsnel afnemen’. Dankzij deze stille fase hebben de curatoren “direct na faillietverklaring de juiste informatie gehad om de winkels open te kunnen houden”, maar dit heeft niet geleid tot een doorstart.

Hoewel S&S Europe B.V. flinke verliezen schreef, had het in ieder geval geen bankschuld. Het bedrijf werd gefinancierd door Bluestar Alliance, die in 2023 alle activa en de merkrechten van Scotch & Soda overnam. Bluestar Alliance heeft dan ook een vordering van ongeveer 29 miljoen euro aangemeld. Deze vordering heeft betrekking op de overnamesom uit het faillissement van 2023, financiering van werkkapitaal en de bankgaranties die door S&S Europe B.V. heeft gesteld ten behoeve van verhuurders. Het bedrag van de vordering zal nog wijzigen.

Overname-kandidaten wilden ook merkrechten kopen, maar Bluestar hield dat af

Ruim een week na het faillissement komt het nieuws dat de Noord-Europese retailtak geen doorstart maakt. De fysieke winkels sloten per direct de deuren. Uit het eerste faillissementsverslag blijkt dat het realiseren van een doorstart lastig was. Een doorstart moest worden gesteund door Bluestar Alliance en de leveranciers. Diverse partijen waren in eerste instantie geïnteresseerd in een doorstart, mits het merk gekocht kon worden. Daar stemde Bluestar Alliance niet mee in.

Vervolgens werd een (gedeeltelijke) doorstart van de winkels onderzocht. “Daarbij is nog weken onderhandeld met een partij die wel de steun van Bluestar Alliance en de leveranciers had”, deelt de curator. Maar uiteindelijk haakte deze partij af. De e-commerce-activiteiten vonden wel nieuw onderdak bij een van de leveranciers: United Legwear & Apparel Europe. Hierdoor konden de Europese online activiteiten van Scotch & Soda worden voortgezet.

Wat betreft de voorraden van de winkels, werd gewerkt aan een plan voor een opheffingsuitverkoop. Bluestar Alliance en de leveranciers waren hiervoor in onderhandeling met een internationale partij, die naar Nederland overvloog om de plannen met de curator te bespreken. Uiteindelijk bleek de netto-opbrengst van het liquidatieplan te laag, volgens Bluestar Alliance en de leveranciers. Zij kozen ervoor niet verder te gaan met deze partij en de voorraad zo snel mogelijk terug te nemen, aldus de curator. Er werd ook een bezwaar ingediend tegen de voortzetting van de winkel- en websiteverkopen door de curator, waarna de winkels sloten.