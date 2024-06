Scotch & Soda e-commerce activiteiten ondergebracht bij United Legwear & Apparel Europe B.V.

United Legwear & Apparel Europe B.V. is de nieuwe licentiehouder van Scotch & Soda’s e-commerce activiteiten. Het bedrijf neemt de Europese online activiteiten van Scotch & Soda over, zo maakt Bluestar Alliance op woensdagavond bekend in een persbericht.

Bluestar Alliance, het bedrijf dat Scotch & Soda in 2023 doorstartte, heeft nog steeds de merkrechten in bezit. Het Amerikaanse bedrijf benoemt United Legwear & Apparel Europe als licentiehouder voor de e-commerce activiteiten om “de belangrijkste retailmarkten te versterken en digitale groei snel en strategisch te stimuleren”. United Legwear & Apparel Europe is, volgens Bluestar Alliance, een sterke en financieel zekere partner voor Europa.

Eerder vandaag maakte Scotch & Soda bekend dat de mogelijke doorstart voor de Noord-Europese retailtak is gestrand. Als gevolg daarvan sluiten alle fysieke winkels onmiddellijk. De curatoren en de belangrijkste stakeholders kwamen niet tot een overeenkomst om de winkels open te houden om de kledingvoorraad te verkopen.

Hoewel de Noord-Europese tak niet doorstart, betekent dit niet dat Scotch & Soda in alle getroffen markten verdwijnt. Zo kijken de curatoren naar een mogelijke doorstart in Duitsland en Oostenrijk.

In het persbericht benadrukt Bluestar Alliance vanavond dat het de structuur van de brandstore-portefeuille strategisch heeft bekeken en concludeert dat het vorige management dit portfolio niet optimaal heeft georganiseerd.

“De komende weken zullen aanvullende stappen worden genomen om het bedrijf in staat te stellen om middelen te concentreren op locaties die het beste potentieel bieden voor groei en klantenbinding en nieuwe locaties te identificeren. We blijven ons inzetten om een sterke aanwezigheid in Europa te behouden, inclusief Nederland, waar Scotch & Soda een belangrijke plaats inneemt.”