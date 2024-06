Mogelijke doorstart Scotch & Soda in Duitsland en Oostenrijk

De Europese retailtak van Scotch & Soda, S&S Europe B.V. maakt geen doorstart, maar dat betekent niet dat Scotch & Soda in alle getroffen markten verdwijnt. De curatoren melden aan Nu.nl dat de kansen op een doorstart per land verschillen. Zo maakt Scotch & Soda wél kans op een doorstart in Duitsland en Oostenrijk.

De curatoren zeggen in gesprek te zijn over een mogelijke doorstart in Oostenrijk. In Duitsland heeft een partij zich gemeld die ‘een aantal winkels’ wil overnemen, aldus Nu.nl.

De winkels in België, Nederland en Luxemburg sluiten sowieso. De mederwerkers van de Nederland winkels zijn nu dan ook werkloos en krijgen nog maximaal zes weken doorbetaald via het UWV.