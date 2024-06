Hoe gaat het bij Scotch & Soda een jaar na de overname van Bluestar?

Scotch & Soda is nu ruim een jaar in handen van Amerikaanse investeringsmaatschappij Bluestar Alliance. De redding van het Nederlandse merk werd met opluchting verwelkomd begin 2023, maar sindsdien is het stil gebleven rondom het merk. Het vierde faillissementsverslag is deze week gepubliceerd door de curator. FashionUnited ging op onderzoek uit en verzamelde alles wat we op dit moment weten. Denk aan: internationale activiteiten, uitbreidingen van de collectie, nieuwe ambassadeurs en extra insolventieprocedures.

Terug naar het begin: Uit het eerste faillissementsverslag van Scotch & Soda blijkt dat in november 2022 al duidelijk wordt dat het bedrijf liquiditeit nodig heeft om de operationele activiteiten voort te zetten. De financiers achter het bedrijf zijn niet bereid om nog aanvullende financiering te verstrekken, dus wordt een traject in gang gezet op zoek naar kapitaal. Binnen enkele maanden blijkt dat een dergelijk traject geen zin heeft, aldus het faillissementsverslag, dus wordt een verkooptraject in gang gezet.

Het verkooptraject richt zich op de solvente onderdelen van de Scotch & Soda Group. Er hangt echter een deadline aan, 10 maart 2023 moet het traject zijn afgerond omdat de groep na die datum de opeisbare schulden niet meer kan betalen. Om onrust te voorkomen, wordt een verzoek ingediend om een ‘stille bewindvoerder’ aan te stellen, echter leidt dit niet direct tot een oplossing. Tijdens dit bewind wordt wel al rekening gehouden met een ‘insolvente transactie’, dat wil zeggen een transactie vanuit een insolventieprocedure. Hoewel het nieuwe verkooptraject onder de bewindvoerder nog loopt, zien de bestuurders van de modegroep zich genoodzaakt om op 20 maart het faillissement voor het bedrijf en de dochterondernemingen aan te vragen.

Op het moment van het faillissement zijn er echter nog vier partijen geïnteresseerd in Scotch & Soda, waaronder Bluestar Alliance. Dit wordt beschreven door de curator in het eerste faillissementsverslag. Echter zijn verdere onderhandelingen en uitwerkingen van een eventuele transactie nog nodig. [Opvallend is dat de bv’s betrokken bij Scotch & Soda Europa, een franchise tak van Bluestar Alliance, al een of twee dagen na het faillissement worden opgericht, terwijl een doorstart pas een week later wordt gerealiseerd.]

Scotch & Soda vindt eind maart een nieuw thuis bij het Amerikaanse Bluestar Alliance. De investeringsmaatschappij betaalt 60 miljoen euro voor de Nederlandse keten en krijgt in ruil hiervoor de bedrijfsmiddelen, voorraden, de intellectuele eigendomsrechten, de aandelen van de groep in Nederland, Benelux, Duitsland en Oostenrijk, het kasgeld in de winkels, alle it-systemen en de goodwill.

Bluestar Alliance omschrijft zich als een bedrijf dat merken ‘aankoopt, herstelt, managet en de waardering verhoogt’. Onderzoek naar Bluestar Alliance wijst uit dat het bedrijf merken in het portfolio vaak binnen enkele jaren alweer verkoopt, nadat productcategorieën en distributiekanalen zijn uitgebreid. Meestal wordt een overgenomen merk binnen drie tot zeven jaar weer verkocht.

Internationale activiteiten Scotch & Soda worden tijdelijk ingeperkt

Na de overname gaat Bluestar Alliance meteen een samenwerking aan met S&S Europe, de nu Europese tak van Scotch & Soda en United Legwear Apparel. Het betekent dat S&S Europe de overgenomen takken in Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk zal voortzetten. Hiervoor tekent S&S Europe ook een licentieovereenkomst voor de relevante intellectuele eigendomsrechten.

De activiteiten in de Verenigde Staten worden door Bluestar Alliance zelf voortgezet, terwijl de winkels in het Verenigd Koninkrijk juist worden gesloten. Veel winkels heeft Scotch & Soda niet in het gebied, maar zeven. In Frankrijk komt Belgische speler Groep Alain Broekaert aan bod. De Belgische groep neemt Scotch & Soda Retail SAS over. Hiermee krijgt het de detailhandelsactiviteiten in Frankrijk in handen. Groep Alain Broekaert is een oude bekende van Scotch & Soda, het bedrijf is namelijk de oprichter geweest van Scotch & Soda Belgium en is actief in België en Luxemburg met het merk.

Credits: Scotch & Soda / GAB

Bij de Franse tak loopt het echter niet soepel, zo blijkt uit een later faillissementsverslag van Scotch & Soda. Vanwege financiële problemen wordt er een insolventieprocedure aangevraagd in Frankrijk. De curator van het Nederlandse faillissement geeft aan dat een verkoop van bepaalde Franse winkels wordt overwogen, maar meer informatie is op het moment van publiceren van het vierde faillissementsverslag in juni 2024 niet beschikbaar.

Uit de faillissementsverslagen blijkt dat de activiteiten in Canada, China, Denemarken, Italië, Noorwegen, Spanje en Zweden zijn gestaakt.

Enkele maanden na het faillissement blijkt dat Scotch & Soda CEO Frederick Lukoff de stap heeft gemaakt naar een ander bedrijf. Lukoff neemt de functie van modemerk Casablanca op zich. Een aankondiging voor een nieuwe CEO van Scotch & Soda komt er niet, maar uit wat onderzoek blijkt in ieder geval dat oud CFO Thomas Bervoets nu de CEO is van de Europese tak van het merk. Ook is hij de enige aandeelhouder van een holding boven werkstermaatschappijen S&S Europe en S&S Europe Holdco BV.

Bluestar zet gekende strategie in bij Scotch & Soda: categorie en distributiekanalen uitbreiden

Na de overname door Bluestar Alliance blijft het stil. Contact krijgen met het moederbedrijf in de Verenigde Staten is moeilijk en de Europese tak wijst naar Bluestar Alliance. Wanneer er contact mogelijk is en schriftelijke vragen gesteld kunnen worden, blijft antwoord uit. Online komt er ook maar weinig naar buiten vanuit Scotch & Soda. Het bedrijf publiceert alleen twee advertorials bij modeplatform WWD.

Via de berichten die het publiceert bij WWD wordt duidelijk dat Scotch & Soda een winkel wil openen in Londen (Carnaby Street), maar ook in China, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Europa.

Joe Jonas is de eerste Scotch & Soda ambassadeur. Credits: Scotch & Soda.

Ook wordt in de berichtgeving duidelijk dat de productcategorieën bij het merk worden uitgebreid, met een focus op damesmode. Jurken worden genoemd ‘als een grote groeimogelijkheid’. Binnen de collectie voor zowel dames als heren wordt ook ingezet op matchende sets voor moeder en dochter en vader en zoon. Bluestar Alliance zoekt daarnaast naar licentiepartners waarmee het productcategorieën bij Scotch & Soda kan uitbreiden, aldus de publicatie begin februari bij WWD. “Op dit moment zoekt het bedrijf naar partijen voor koud weer, kleine lederen goederen, parfum, tassen en een schoenenlicentiepartner voor de VS,” aldus het bericht. Chief Product Officer bij Scotch & Soda meldt in de advertorial dat het portfolio van het merk gediversifieerd moet worden door de lifestyle en accessoires categorie in te stappen. De strategie waar Bluestar Alliance bekend om staat - het aankopen van een merk, het uit te breiden en weer te verkopen - lijkt dus al in gang gezet.

Scotch & Soda weet ook een opvallende ambassadeur aan zich te verbinden - ster Joe Jonas. Jonas wordt betrokken bij het maken van een capsule collectie die in de herfst van 2024 uit moet komen.

FashionUnited heeft meerdere keren in 2023 en 2024 contact opgenomen met Bluestar Alliance, S&S Europe en partners van Scotch & Soda. Verzoeken voor informatie over strategie, aantal winkels en andere pijlers werden afgewezen of gingen onbeantwoord. Ook verwezen de diverse partijen naar elkaar. Dit artikel is tot stand gekomen door middel van het FashionUnited archief, faillissementsverslagen van curatoren, KVK-uitreksels en persberichten.