Scotch & Soda vraagt faillissement aan door ‘ernstige cashflowproblemen’

Het Amsterdamse kledingmerk Scotch & Soda heeft een faillissement aangevraagd voor zijn Nederlandse activiteiten, waarna het faillissement is uitgesproken. Het is een gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daarop volgende energiecrisis en hoge inflatie, zo schrijft Scotch & Soda in een statement.

“Het bestuur van Scotch & Soda moest besluiten het faillissement van Scotch & Soda Nederland aan te vragen”, schrijft het Amsterdamse kledingmerk. De rechtbanken van Amsterdam en Haarlem hebben vandaag het faillissement uitgesproken dat betrekking heeft op Scotch & Soda Group B.V., Scotch & Soda Retail B.V., Scotch & Soda E-commerce, Scotch & Soda Holdings B.V., Scotch & Soda B.V. en Scotch & Soda Export B.V.. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de buitenlandse activiteiten.

Faillissement voor Scotch & Soda

De huidige aandeelhouders en financiers konden het bedrijf niet verder helpen. Daarnaast was er te weinig tijd om de verkoop van het bedrijf als financieel gezonde onderneming aan een nieuwe aandeelhouder af te ronden, zo blijkt uit het statement.

De rechtbank stelt Jasper Berkenbosch aan als curator. “De curator zal zoeken naar een permanente oplossing die alle belanghebbenden ten goede komt. De 32 winkels van Scotch & Soda blijven voorlopig gewoon open”, aldus het statement.

Scotch & Soda werd in 1985 opgericht in Amsterdam. Het merk maakt kleding voor heren, dames en kinderen, evenals accessoires en parfums. De collecties worden verkocht in meer dan tweehonderd winkels wereldwijd en in 7.000 filialen in internationale warenhuizen. De webshop is actief in ruim zeventig landen.