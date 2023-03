Het faillissement van Scotch & Soda: Wat ging eraan vooraf?

Op 20 maart meldt Scotch & Soda het nieuws een faillissement aangevraagd te hebben voor zijn Nederlandse activiteiten, waarna ook het faillissement werd uitgesproken. Het is een gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daarop volgende energiecrisis en hoge inflatie, liet Scotch & Soda weten in een statement. Maar, wat ging er nog allemaal aan vooraf? FashionUnited zet alle ontwikkelingen op een rij die het Amsterdamse kledingmerk de afgelopen jaren lastig hebben gemaakt.

Een stukje geschiedenis Het modemerk Scotch & Soda werd in 1985 opgericht door de 24-jarige Laurent Hompes. Hij lanceerde een herencollectie onder die naam en verwierf bekendheid met vernieuwende ontwerpen voor jassen: sportieve jacks met capuchons in felle kleuren die betaalbaar waren. In 2001 herlanceerden Joep Krouwels, Erik Bijlsma en Patrick Munsters (de toenmalige directie) het modemerk, waarna het herenlabel in 2008 uitbreidde met een jongenslijn ‘Scotch Shrunk’. In 2009 volgde een damescollectie: Maison Scotch en in 2011 kreeg het ook een dochter, Scotch R’Belle. Scotch & Soda opende zijn eerste winkels in 2008 en veroverde daarna heel de wereld. Nu telt het modemerk meer dan tweehonderd winkels wereldwijd en ligt het in 7.000 internationale warenhuizen. Bovendien is de webshop actief in ruim zeventig landen.

Na opeenvolgende boekjaren waarin Scotch & Soda rode cijfers schreef, is 2018 weer het eerste boekjaar waarin het bedrijf een nettowinst behaald. Het Amsterdamse modemerk noteert een nettowinst van 915.000 euro en een omzet van 339 miljoen euro. Maar in boekjaar 2019 ziet Scotch & Soda de omzet opnieuw teruglopen. Met een daling van drie procent strijkt de omzet neer op 328,7 miljoen euro.

2020

De teruglopende omzet in 2019 is het begin van de miserie, want begin maart 2020 verovert het coronavirus heel de wereld. In dat jaar vraagt Scotch & Soda een miljoenenlening aan om het bedrijf de coronacrisis door te helpen. De Amerikaanse eigenaar van het modemerk, Sun Capital, leent het bedrijf 15 miljoen euro en een consortium van Nederlandse banken leent het modemerk eenzelfde bedrag. Thomas Bervoets, Chief Finance Officer bij Scotch & Soda, meldt dat het merk hard geraakt is. “Onze eerste prioriteit in maart was cash in het bedrijf houden.” Bijna alle vestigingen in het portfolio van het modemerk sloten halverwege maart wegens lockdowns, met uitzondering van die in Zweden. Hierdoor daalde de omzet met 12 procent en leed het bedrijf een verlies van 159,6 miljoen euro.

2021 - maart

Na grote verliezen te draaien, draait Scotch & Soda het roer om en lanceert het een nieuwe merkidentiteit. ‘Amsterdam couture’ wordt ‘The free spirit of Amsterdam’ dat een ode is aan ‘de vrije geest’ van de Nederlandse hoofdstad. Naast een nieuwe merkidentiteit vernieuwt het ook zijn logo. De online kanalen van het modemerk worden opgefrist, evenals diverse winkels. Bovendien is het bedrijf van plan vijftien internationale winkels en twaalf shop-in-shops te openen. In maart 2021 staat de teller op 225 en 161.

Als eerste onderdeel van de expansie wordt er een winkel in Utrecht en een boetiek in the Westfield Mall of the Netherlands geopend. Daarna volgt de opening van de grootste flagshipstore van het modemerk wereldwijd: een 510 vierkante meter grote winkel, gevestigd in een voormalig theater uit 1919, in Den Bosch.

De nieuwe winkel aan de Oudegracht in Utrecht.

Internationaal gezien openen er winkels in het Duitse Konstanz en Hamburg, in het Franse Nice en op locaties in Oekraïne, Polen en Zwitserland. De shop-in-shops komen onder meer in warenhuizen van Åhléns in Zweden. Buiten Europa werkt Scotch & Soda aan vier winkels in de Verenigde Staten (daar zijn er nu 43), en debuteert het aankomend jaar in Israël, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Ook in Australië en India komen nieuwe filialen. Tot slot opent Scotch & Soda in de lente extra showrooms en kantoren in Shanghai en Milaan.

2021 - oktober

In oktober maakt Scotch & Soda meer expansieplannen bekend en wil het nog eens vijftien nieuwe winkels en zeven shop-in-shops wereldwijd openen. De winkels komen in diverse grote steden, waaronder Parijs, Madrid, Mumbai, Boekarest, Perth en Riyadh. Om de uitbreiding te ondersteunen, opent het bedrijf een extra distributiecentrum in Hoofddorp. Het DC telt 27,5 duizend vierkante meter en is voorzien van zonnepanelen en verticale tuinen.

Om de groei van het bedrijf te steunen, pompt de eigenaar van Scotch & Soda, Sun Capital, nog eens 15 miljoen euro extra in het bedrijf. Daarnaast heeft Sun Capital een aandeelhouderslening ter waarde van 200 miljoen euro omgezet in aandelen om het modemerk financiële steun te bieden om door de coronacrisis heen te komen. Scotch & Soda ziet een omzetdaling van vier procent in boekjaar 2021. De omzetdaling is relatief klein in vergelijking met veel andere merken. Dat heeft het bedrijf te danken aan sterke resultaten van de webshop waar een omzetstijging van achttien procent werd behaald.

2022 - januari

Alsof Scotch & Soda nog niet genoeg landen in haar portfolio heeft, voegt het daar nu ook China aan toe. In januari opent het modemerk een flagshipstore in het district Xintiandi in Shanghai. De winkel telt 289 vierkante meter en wordt ingericht volgens het ‘Free spirit’-concept dat in 2021 lanceerde. Later in 2022 volgt er een winkelopening in winkelcentrum Taikoo Li, ook in Shanghai, gevolgd door twee winkels in de winkelcentra Beijing Sanlitun en Shanghai Reel.

2022 - april

Na China te veroveren kondigt Scotch & Soda nog meer uitbreidingen aan. Zo plant het in zes maanden twintig nieuwe fysieke winkels te openen in onder andere Londen, Milaan, Washington D.C., Dubai, Doha, Tel Aviv, Johannesburg, Caïro, Shanghai en Peking. Nadat deze expansieplannen zijn uitgevoerd staat de teller op vijftig Scotch & Soda-winkels in Noord-Amerika, 155 vestigingen in Europa, vijf winkels in China en achttien vestigingen in het Midden-Oosten en Afrika.

2022 - juni

De eerder aangekondigde winkelopening in Milaan wordt werkelijkheid. De flagshipstore is 185 vierkante meter groot en verdeeld over twee verdiepingen. Frederick Lukoff, CEO van Scotch & Soda, in het persbericht: "De opening van onze flagshipstore in Milaan versterkt onze aanwezigheid in Italië, een belangrijke markt waarvan we denken dat er veel potentie in zit. Het is een geweldige kans om op een prestigieuze locatie nieuwe lokale en internationale klanten te bereiken en hen kennis te laten maken met ons merk, dat is geïnspireerd door de vrije geest van Amsterdam. De opening markeert een belangrijke mijlpaal in onze huidige Europese en wereldwijde groeistrategie.” Naast de opening in Milaan opent Scotch & Soda in de tweede helft van 2022 meer winkels in Europa, waaronder een flagshipstore in Covent Garden in London, evenals nieuwe locaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Zweden en Denemarken.

De flagshipstore in Milaan. Beeld via: UPR Belgium

De flagshipstore in Milaan. Beeld via: UPR Belgium

2022 - november

De expansie van Scotch & Soda werpt zijn vruchten af. Het modemerk boekt namelijk een omzetgroei in dubbele cijfers. Door deze groei ligt de omzet ook boven het niveau van voor de coronacrisis. In 2019 noteerde het een omzet van 328,7 miljoen euro. Nu schrijft het een omzet van 342,5 miljoen euro in de boeken.

2023

Na heel wat uitbreidingen, die mede mogelijk werden gemaakt door de miljoeneninvesteringen van moederbedrijf Sun Capital, komt in maart het nieuws naar buiten dat Sun Capital overweegt om Scotch & Soda te verkopen, zo meldt Sky News op basis van anonieme bronnen. Scotch & Soda meldt aan FashionUnited geen commentaar te leveren op de geruchten.

