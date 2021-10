Sun Capital biedt Scotch & Soda financiële steun en extra groeikapitaal

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital, eigenaar van Scotch & Soda, heeft het modemerk financiële steun geboden om het door de coronacrisis heen te helpen. Dat blijkt uit berichtgeving van het Financieel Dagblad op basis van het jaarverslag van Scotch & Soda. Sun Capital heeft een aandeelhouderslening ter waarde van 200 miljoen euro omgezet in aandelen. Daarnaast heeft het nog eens 15 miljoen euro extra in het bedrijf gepompt voor internationale expansie.

Net als veel andere modebedrijven had Scotch & Soda vorig jaar te kampen met winkelsluitingen en andere gevolgen van de coronamaatregelen. In het gebroken boekjaar, dat liep van juni 2020 tot en met mei 2021, daalde de omzet van Scotch & Soda evengoed met vier procent naar 277,9 miljoen euro, een relatief kleine daling vergeleken met veel andere merken. Dat heeft het merk te danken aan de positieve resultaten van de webwinkel, waar een omzetstijging van achttien procent werd gerapporteerd.

De aandeelhouderslening stond al sinds 2011 op de balans van Scotch & Soda. In dat jaar nam Sun Capital het merk over; een deel van het overnamebedrag van 350 miljoen euro werd naar Scotch & Soda doorgeschoven. Dat kan riskant zijn wanneer een merk financieel krap komt te zitten. Omdat de lening echter was verstrekt door de eigenaar en de rente niet uit kas werd betaald maar bij de hoofdsom van de lening werd opgeteld, werd de lening door banken ‘altijd al als een soort eigen vermogen’ gezien, aldus CFO Thomas Bervoets tegenover het FD. ‘Dat is nu geformaliseerd’.