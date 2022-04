Scotch & Soda opent het komende half jaar wereldwijd twintig nieuwe fysieke winkels

Het Amsterdamse merk Scotch & Soda zal het komende half jaar wereldwijd twintig nieuwe fysieke winkels openen, zo blijkt uit een persbericht van Scotch & Soda. Er zullen onder andere winkels geopend worden in Londen, Milaan, Washington D.C., Dubai, Doha, Tel Aviv, Johannesburg, Caïro, Shanghai en Peking. Deze aankondiging volgt op de opening van zestien winkels wereldwijd in de afgelopen zes maanden.

Na deze aanvulling zal het merk vijftig winkels in Noord-Amerika en 78 winkels binnen Europa hebben. In China zullen er tegen oktober vijf Scotch & Soda winkels zijn. In het Midden-Oosten en Afrika achttien. De twee geplande winkels in Milaan en Londen zullen de grootste Europese van Scotch & Soda buiten Nederland worden.

“Het groeimomentum dat we afgelopen jaar gezien hebben, blijft in kracht toenemen, met meer nieuwe locaties over de hele wereld. (...) Dit is een geweldige mogelijkheid om wereldwijd nieuwe klanten te bereiken en hen voor te stellen aan ons merk, geïnspireerd door de vrije geest van Amsterdam”, aldus Scotch & Soda CEO Frederick Lukoff in het persbericht.

Het interieur van de nieuwe winkels zal gebaseerd worden op het designconcept ‘’Free Spirit’’ dat Scotch & Soda vorig jaar lanceerde als onderdeel van een nieuwe merkstrategie. Gebaseerd op de mentaliteit die het merk herkent in de stad Amsterdam, staan zelfexpressie en een liberale mentaliteit hierbij centraal. Ook speelt duurzaamheid een rol. Zo zullen de winkels voorzien worden van LED verlichting, FSC-houten vloeren en kleerhangers van gerecyclede materialen.