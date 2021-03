Kijken: zo ziet het nieuwe winkelconcept van Scotch & Soda eruit

Scotch & Soda lanceerde eerder deze week zijn nieuwe merkidentiteit en kondigde de uitbreiding van vijftien nieuwe winkels aan. Het nieuwe uiterlijk van de winkels staan in het teken van een nieuwe identiteit en duurzaamheid.

De strategie van het nieuwe winkelconcept van Scotch & Soda bestaat uit de combinatie van de architectuur, het karakter van het gebouw met een specifiek merkontwerp. Daarnaast zullen de winkels op maat gemaakte armaturen krijgen in verouderd messing, getextureerde tegels, marmer en gepoedercoat staal. Er zal er een bar te vinden zijn waar accesoires tentoongesteld staan en er ruimte is om elkaar te ontmoeten, zo luidt het persbericht.

Alle nieuwe winkels staan in het teken van duurzaamheid: de nieuwe hangers zijn gemaakt van gerecyclede materialen en geselecteerde zachte stoffering, zoals duurzame tapijten, zo staat in het persbericht.

De winkel is Utrecht is onlangs geopend en 18 maart opent de boetiek in de Westfield Mall. Op 25 maart vindt de opening van de grootste flagship store plaats in Den Bosch- deze meet 510 vierkante meter. Verder dit jaar openen er nog winkels in Hamburg en Konstanz (Duitsland), Nice (Frankrijk), Oekraïne, Warschau (Polen), Boston (Verenigde Staten), Israël, Qatar (Verenigde Arabische Emiraten), Koeweit, Mumbai (India) en Perth (Australië).