Scotch & Soda breidt uit in China, te beginnen met flagshipstore in Shanghai

Het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda breidt uit in China. Vandaag opent een flagshipstore van het label in Shanghai, zo is in een persbericht te lezen. Voor later dit jaar staan er nog drie andere winkelopeningen op de planning.

De flagshipstore komt in het district Xintiandi in Shanghai. De winkel wordt circa 289 vierkante meter groot en wordt ingericht volgens het ‘Free Spirit’-concept dat Scotch & Soda vorig jaar introduceerde. De winkel wordt direct door Scotch & Soda gerund.

Daar blijft het niet bij. Binnenkort opent er een winkel van Scotch & Soda in winkelcentrum Taikoo Li, ook in Shanghai, gevolgd door twee winkels in de winkelcentra Beijing Sanlitun en Shanghai Reel. “We kijken ernaar uit om dit jaar meer brick-and-mortar locaties in belangrijke steden te brengen en een multi-channel ervaring te bieden aan klanten in deze veelbelovende nieuwe markt voor het merk,” aldus Frederick Lukoff, CEO van Scotch & Soda, in het persbericht.

In december 2021 opende er al een Scotch & Soda-filiaal in Wuhan. Opgesomd zullen er halverwege 2022 in totaal vijf Scotch & Soda-winkels in China zijn.

Scotch & Soda was al langer online verkrijgbaar in China. Afgelopen najaar opende het merk een digitale winkel op het Chinese e-commerceplatform Tmall.