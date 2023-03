Scotch & Soda maakt doorstart onder Amerikaans bedrijf

Scotch & Soda is gered door Amerikaans bedrijf Bluestar Alliance, bevestigt het bedrijf in een persbericht. Curator Jasper Berkenbosch meldt in het persbericht dat een groot deel van de medewerkers hun baan kan behouden, maar dat er wel ontslagen zullen vallen. Op het moment van het faillissement afgelopen maandag had Scotch & Soda in Nederland zo’n 800 medewerkers.

Op 20 maart bleek dat Scotch & Soda voor de Nederlandse entiteiten het faillissement had aangevraagd en dat dit ook was verleend door de rechtbank. De buitenlandse entiteiten vielen niet onder het faillissement, maar zijn wel dermate aan de Nederlandse tak gelinkt dat zij zonder deze niet verder kunnen. De winkelketen had last van ‘ernstige casflowproblemen’ door de lockdowns tijdens de coronacrisis gevolgd door de energiecrisis en hoge inflatie, zo bleek uit een statement van het bedrijf destijds.

Bluestar Alliance nieuwe eigenaar Scotch & Soda

Bluestar Alliance is een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Voor hoeveel geld Scotch & Soda wordt overgenomen is op dit moment niet bekend. Bluestar Alliance heeft onder andere de merken Hurley, Catherine Malandrino, Tahari, Kensi en Nanette van Nanette Lapore in het portfolio. “Bluestar Alliance’s basis is het managen, herstellen, aankopen en het verhogen van de waardering van een merk,” aldus de groep op de eigen website. Bluestar Alliance meldt in het persbericht dat de overname het mogelijk maakt voor het merk om verder te gaan in de belangrijke markten waaronder Nederland. "Bluestar blijft strategisch het portfolio bouwen en we zien Scotch & Soda als een unieke toevoeging. Een merk dat bekend staat om de wortels in Amsterdam en het vieren van zelfexpressie met een moderne twist op tijdloze mode-items," aldus CEO van Bluestar Alliance, Joseph Gabbay, in het bericht.

"Scotch & Soda is een chic, hedendaags lifestyle merk die de vrije geest van Amsterdam belichaamt en wordt herkend door consumenten wereldwijd," voegt Bluestar COO Ralph Gindi toe. "Het niche merk staat op zichzelf en trekt jonge modebewuste consumenten daan die ambacht en details waarderen. Ons doel is om Scotch & Soda's luxe retail distributie strategie voort te zetten, terwijl we het merk ook meer introduceren aan trendsetters, zeker aan diegene die hun persoonlijkheid willen uitten door middel van kleding."

Curator Berkenbosch geeft aan dat er meerdere partijen interesse hadden in de overname van Scotch & Soda. Het voorstel van Bluestar Alliance kwam als beste uit de bus. Later deze week zal meer informatie gegeven worden over in welke markten Scotch & Soda actief zal blijven en wat er gebeurt met de winkels.

Scotch & Soda maakt doorstart

Voordat het bedrijf failliet werd verklaard, kwamen er al in de media berichten naar buiten dat Scotch & Soda wellicht verkocht zou worden door eigenaar Sun Capital. Uit het statement van 20 maart blijkt dat er te weinig tijd was om de verkoop van het bedrijf als financieel gezonde onderneming aan een nieuwe aandeelhouder af te ronden. Of Bluestar Alliance toen al in beeld was, is onbekend.

Vorige week leek Nederlandse investeringsmaatschappij Standard Investment wellicht als winnaar uit de bus te komen. Het Financieele Dagblad schreef dat de maatschappij in gesprek was over een doorstart van Scotch & Soda. De curator meldde eerder in de week al dat er diverse geïnteresseerde partijen waren voor de Nederlandse keten.