‘Nederlandse investeerder onderhandelt over doorstart Scotch & Soda’

De Nederlandse investeringsmaatschappij, Standard Investment, is in gesprek over een doorstart van Scotch & Soda, zo schrijft het Financieele Dagblad. Het Nederlandse modemerk vroeg faillissement aan voor zijn Nederlandse activiteiten na ‘ernstige cashflowproblemen’.

Hoewel het faillissement voor de Nederlandse activiteiten van Scotch & Soda in eerste instantie geen invloed zou hebben op de buitenlandse activiteiten, meldt curator Jasper Berkenbosch ook op zoek te zijn naar een bedrijf dat verder wil met de buitenlandse afdelingen van het modemerk. De buitenlandse winkels van Scotch & Soda kunnen namelijk niet verder zonder de failliete Nederlandse tak.

Standard Investment, eerder eigenaar van modemerk Sissy Boy, zou door willen met een groot deel van Scotch & Soda, en zijn werknemers. De investeerder zou alleen afscheid willen nemen van de meest verlieslatende winkels in het buitenland. Dat melden bronnen op voorwaarde van anonimiteit, schrijft het FD.

Bronnen melden aan het FD dat nog twee partijen zich bij de curator gemeld hebben. “Het zou gaan om Angelsaksische specialisten in het opkopen van failliete retailbedrijven. De curator meldt dat er constructieve gesprekken plaatsvinden met meerdere partijen”, aldus het FD.