‘Failliet Scotch & Soda geeft geen geld meer terug voor geretourneerde kleding’

Wie kleding heeft besteld bij modemerk Scotch & Soda kan deze niet meer retourneren in ruil voor geld, nu de Nederlandse tak van het bedrijf failliet is. Kledingstukken kunnen nog wel worden omgewisseld voor andere artikelen, zo schrijft Nu.nl op basis van communicatie vanuit het bedrijf.

Retouren kunnen bovendien niet meer naar het merk worden opgestuurd, maar alleen bij winkels worden teruggebracht, meldt Nu.nl. Die winkels blijven ondanks het faillissement voorlopig nog open, evenals de webshop van het merk.