‘Curator Scotch & Soda zoekt overnamepartij voor ook de buitenlandse winkels’

De curator in het faillissement van de Nederlandse tak van Scotch & Soda zoekt ook naar een bedrijf dat verder wil met de buitenlandse afdelingen van het merk. De buitenlandse winkels van Scotch & Soda kunnen namelijk niet verder zonder de failliete Nederlandse tak, aldus curator Jasper Berkenbosch tegen het Algemeen Dagblad.

Alleen over de Nederlandse entiteiten is een faillissement uitgesproken, de buitenlandse takken vallen voorlopig nog volledig buiten het faillissement. Maar de buitenlandse takken hebben wel het Nederlandse bedrijf nodig om verder te gaan. Berkenbosch meldt tegen het AD dat er al gesprekken worden gevoerd met meerdere geïnteresseerde partijen. Hij heeft goede hoop een doorstart te realiseren, maar benadrukt dat het geen gegeven is. “Er zal geld bij moeten.”

Gisteren werd bekend dat Scotch & Soda zelf faillissement had aangevraagd voor de Nederlandse entiteiten en dat dit ook was verleend door de rechtbank. Het faillissement is volgens de keten een gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daarop volgende energiecrisis en hoge inflatie’.