Scotch & Soda CEO naar modemerk Casablanca

Frederick Lukoff is benoemd tot CEO van modemerk Casablanca, zo blijkt uit een persbericht. Lukoff werkte sinds juni 2019 als CEO van Scotch & Soda, maar het is onduidelijk of hij deze rol behoudt. FashionUnited heeft contact gezocht met de nieuwe eigenaar van Scotch & Soda voor meer informatie.

Na publicatie van dit artikel heeft Lukoff zijn LinkedIn-pagina geupdate. Hieruit is op te maken dat Lukoff in april 2023, dus kort na de doorstart van Scotch & Soda, het bedrijf heeft verlaten.

Lukoff gaat bij Casablanca werken naast oprichter en creatief directeur Charaf Tajer, zo is te lezen in het persbericht van Casablanca. De aanstelling volgt nadat Casablanca ‘significant groeikapitaal’ heeft gekregen.

“Ik zie er naar uit om Charaf en zijn team te helpen bij het versnellen van de opkomst van Casablanca binnen de luxe modewereld,” aldus Lukoff in het persbericht. “Het universum van het merk dat Charaf heeft gecreëerd is meeslepend, indrukwekkend door de breedte en diepgang en ik hou van de positiviteit. Het zorgt voor zoveel kansen in de toekomst [...]”

Casablanca geeft aan dat het komende jaar de allereerste flagshipstore van het merk zal openen. Dit gaat het in Parijs doen. Daarnaast zal het focussen op het uitbreiden van de productlijnen, de digitale mogelijkheden van het merk en het investeren in de productieketen.

Scotch & Soda zonder CEO?

De timing van de aanstelling van Lukoff is bijzonder, aangezien Scotch & Soda in maart plots failliet werd verklaard. Het Nederlandse merk werd binnen een week doorgestart door Amerikaans bedrijf Bluestar Alliance. Inmiddels is duidelijk dat de wholesale-activiteiten in de Verenigde Staten, Frankrijk, België en Nederland zijn gewaarborgd, maar bijvoorbeeld de winkels in de UK zullen deze zomer sluiten.