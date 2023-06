Nieuwe eigenaar Scotch & Soda sluit alle winkels in Verenigd Koninkrijk

Bluestar Alliance, het Amerikaanse managementbedrijf dat eerder dit jaar Scotch & Soda overnam, sluit deze zomer alle Scotch & Soda winkels in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Drapers op basis van bronnen die niet worden vrijgegeven.

Het gaat om vier winkels in Londen. Een daarvan, in het Westfield winkelcentrum, sloot eerder deze maand al. In de zomer zullen drie andere winkels in Old Spitalfields Market, Covent Garden en Carnaby Street ook elk hun deuren sluiten.

Overname Scotch & Soda resulteert in sluiting Britse winkels

Scotch & Soda werd nadat het in maart van dit jaar faillissement aanvroeg voor zestig miljoen euro overgenomen door Bluestar Alliance. Hoewel het faillissement van Scotch & Soda alleen werd aangevraagd voor de Nederlandse tak van Scotch & Soda, zijn de buitenlandse entiteiten dermate aan de Nederlandse tak gelinkt dat zij zonder deze niet verder kunnen.

In mei kondigde Bluestar Alliance dan ook een geaffilieerde overname aan van Scotch & Soda’s groothandels- en retailactiviteiten binnen de Verenigde Staten. Bij de overname meldde curator Jasper Berkenbosch dat een groot deel van de medewerkers hun baan kan behouden, maar dat er wel ontslagen zullen vallen.

De Franse tak van Scotch & Soda werd in mei overgenomen door de Belgische Groep Alain Broekaert (GAB). De 25 Scotch & Soda winkels in België en Luxemburg vielen al onder GAB, dat Scotch & Soda Belgium oprichtte. Met de overname van de Franse tak krijgt GAB daarbovenop nog 26 winkels, 69 shop-in-shops, 10 shopcorners en vier franchisewinkels in handen. GAB meldde dat alle werknemers in de Franse tak van Scotch & Soda hun baan zouden behouden.

“Met onze langdurige betrokkenheid bij het merk Scotch & Soda en onze ervaring in de internationalisering van het bedrijf, zijn we uitstekend gepositioneerd om strategische richting te geven aan het merk en verdere groei te stimuleren”, zo meldde Alain Broekaert, oprichter van GAB en Scotch & Soda Belgium, destijds.